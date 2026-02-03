En la vuelta de Sebastián Villa, los hinchas de Independiente Rivadavia coparon el Bautista Gargantini

En las inmediaciones del Parque y muchos otros sobre calle Aristides Villanueva, comenzaron a vivir la previa del nuevo compromiso de Independiente Rivadavia. Y sí, como no podía ser de otra manera, los fanáticos estaban con la confianza por las nubes. Y no es para menos, ya que cuando se miran el pecho, se encuentran con su anhelada estrella. Esa que brilla como nunca y los acompaña desde el pasado 5 de noviembre. Hasta la eternidad.

Y el de este martes no es un partido más. Es el primero en el que Sebastián Villa volvió a vestir la casaca de la Lepra. También fue la primera vez que el colombiano, protagonista principal del título logrado en cancha de Instituto de Córdoba, vistió la indumentaria con la estrella dorada.

Los hinchas vivieron la previa de un nuevo partido de Independiente Rivadavia

hinchas-independiente-rivadavia5 Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

hinchas-independiente-rivadavia4

hinchas-independiente-rivadavia3 Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

hinchas-independiente-rivadavia2 Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO