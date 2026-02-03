En la vuelta de Sebastián Villa, los hinchas de Independiente Rivadavia coparon el Bautista Gargantini

Independiente Rivadavia comenzó con el pie derecho su participación en la temporada 2026. Luego de haberse coronado como el primer campeón de Cuyo, la Lepra venció en fila a Estudiantes de Caseros, Atlético Tucumán y Huracán.
Independiente Rivadavia atraviesa un gran presente y sus hinchas, ilusionados, coparon al Bautista Gargantini para el mano a mano con Sarmiento
Este martes el equipo comandado por Alfredo Berti recibió a Sarmiento de Junín en su segunda presentación del año en el Bautista Gargantini (la primera fue triunfo 2-1 ante el Decano).
Los hinchas, poco a poco, fueron arribando a la Catedral. Muchos de ellos pidieron permiso para poder salir antes del trabajo y otros contaron las horas en las oficina para poder, como ya es costumbre, alentar al club de sus amores.
En las inmediaciones del Parque y muchos otros sobre calle Aristides Villanueva, comenzaron a vivir la previa del nuevo compromiso de Independiente Rivadavia. Y sí, como no podía ser de otra manera, los fanáticos estaban con la confianza por las nubes. Y no es para menos, ya que cuando se miran el pecho, se encuentran con su anhelada estrella. Esa que brilla como nunca y los acompaña desde el pasado 5 de noviembre. Hasta la eternidad.
Y el de este martes no es un partido más. Es el primero en el que Sebastián Villa volvió a vestir la casaca de la Lepra. También fue la primera vez que el colombiano, protagonista principal del título logrado en cancha de Instituto de Córdoba, vistió la indumentaria con la estrella dorada.