La Selección argentina de streamers desafía a Chile en Mendoza con el Kun Agüero como protagonista

"Argentina quiere revancha. El preparador físico y el manager de la Selección me preguntaron si podíamos hacer el partido en Mendoza y aceptamos de inmediato", explicó quien también confirmó que streamers locales formarán parte de la difusión y el evento.

"Vamos hacer que todos los streamers de Mendoza que tengan ganas de estar sean parte de este evento. Muchos de ellos ya están trabajando con nosotros en cuanto a la difusión y demás. La verdad que ha sido espectacular el apoyo de todos ellos hacia nosotros y el evento", sumó.

Citados Argentina streamers vs Chile Los jugadores de la Selección argentina de streamers que dirán presente en cancha de Gutiérrez.

Cómo ver el partido y dónde comprar las entradas

Para quienes quieran vivir la experiencia en vivo, la jornada contará con shows, stands de comida y entretenimientos. Los tickets ya están disponibles a través de la plataforma Global Fan (ex AccessFan).

Streaming en vivo: Para aquellos que no puedan asistir al estadio, el encuentro será transmitido en directo para todo el mundo a través del canal de Twitch del Kun Agüero, quien lidera este proyecto junto a su equipo de trabajo.

Sobre la venta de tickets, Alejandro Fernández sentenció: "La venta viene muy bien y estamos muy contentos por eso. Va a ser un gran evento. Además, ese fin de semana vamos a aprovechar para ir con los jugadores a conocer varios lugares de la provincia".

Precios de las entradas: