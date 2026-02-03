La Selección argentina de streamers desafía a Chile en Mendoza con el Kun Agüero como protagonista

El fenómeno del streaming sale de las pantallas para mudarse al césped mendocino. Este sábado 7 de febrero, a partir de las 18, el estadio Anselmo Zingaretti (la casa de Gutiérrez Sport Club) se vestirá de gala para recibir a la Selección argentina de streamers en un enfrentamiento de alto voltaje frente a su par de Chile.
El evento, denominado "La Revancha", surge tras el último cruce oficial en las semifinales del Mundial de Malasia 2025, donde el país trasandino eliminó a la Albiceleste por penales tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. Ahora, en tierras mendocinas, el equipo nacional buscará saldar la cuenta pendiente.
Por qué Mendoza es la sede elegida
La organización, a cargo de la productora Brue Sports, destacó que la elección de Mendoza no fue casual. Alejandro Fernández, responsable del evento, reveló que la cercanía con Chile fue clave. Además, destacó el apoyo de la Comisión Directiva de Gutiérrez (encabezada por su presidente Sebastián Fernández) y la calidad del campo de juego.
"Argentina quiere revancha. El preparador físico y el manager de la Selección me preguntaron si podíamos hacer el partido en Mendoza y aceptamos de inmediato", explicó quien también confirmó que streamers locales formarán parte de la difusión y el evento.
"Vamos hacer que todos los streamers de Mendoza que tengan ganas de estar sean parte de este evento. Muchos de ellos ya están trabajando con nosotros en cuanto a la difusión y demás. La verdad que ha sido espectacular el apoyo de todos ellos hacia nosotros y el evento", sumó.
Cómo ver el partido y dónde comprar las entradas
Para quienes quieran vivir la experiencia en vivo, la jornada contará con shows, stands de comida y entretenimientos. Los tickets ya están disponibles a través de la plataforma Global Fan (ex AccessFan).
Streaming en vivo: Para aquellos que no puedan asistir al estadio, el encuentro será transmitido en directo para todo el mundo a través del canal de Twitch del Kun Agüero, quien lidera este proyecto junto a su equipo de trabajo.
Sobre la venta de tickets, Alejandro Fernández sentenció: "La venta viene muy bien y estamos muy contentos por eso. Va a ser un gran evento. Además, ese fin de semana vamos a aprovechar para ir con los jugadores a conocer varios lugares de la provincia".