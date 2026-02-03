Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia va por la cima: recibe a Sarmiento en el Gargantini

Independiente Rivadavia recibirá a Sarmiento de Junín este martes desde las 21.15, por la 3ra fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La Lepra quiere estar arriba

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Independiente Rivadavia recibe a Sarmiento.

Independiente Rivadavia buscará la cima de la Zona B del Torneo Apertura, cuando reciba a Sarmiento de Junín este martes desde las 21.15, por la 3ra fecha del certamen de la Liga Profesional.

El encuentro será transmitido por la señal ESPN Premium y será dirigido por el juez Luis Lobo Medina.

hinchas lepra 2
Los hinchas de Independiente Rivadavia coparán el Gargantini.

El equipo dirigido por Alfredo Berti es escolta en la Zona B, ya que tiene 6 unidades y está a un punto del líder River, que viene de empatar con Rosario Central.

El equipo azul, sin Álex Arce (lesionado), quiere seguir en la buena senda y darle una alegría a su gente, que copará el Bautista Gargantini.

