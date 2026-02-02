Alfredo Berti y los jugadores definen quién será el capitán de Independiente Riviadavia ante Sarmiento

Sebastián Villa fue el capitán de Independiente Rivadavia durante todo el 2025. Portando la cinta, el colombiano disputó 38 partidos y marcó seis goles, además fue la pieza fundamental de equipo de Alfredo Berti en la obtención de la Copa Argentina.

villa copa 1 Sebastián Villa fue la pieza fundamental para que Independiente Rivadavia obtuviera la Copa Argentina 2025.

Durante el impass del receso por vacaciones y hasta su regreso -hace unos días- se adueñó de la capitanía el referente del ascenso y goleador, Álex Arce. Sin embargo, la lesión del paraguayo hizo que la cinta cambiara de portador para pasar a Sheyko Studer, caudillo del fondo de la cancha de Independiente Rivadavia que se fue convirtiendo en un estandarte desde su arribo a la Lepra en 2024. De hecho, en su estreno titular como capitán, ante Huracán de Parque Patricios, el oriundo de Alcorta marcó el segundo gol que le dio la victoria al elenco de Berti por la segunda fecha.