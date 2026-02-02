Alfredo Berti y los jugadores definen quién será el capitán de Independiente Riviadavia ante Sarmiento

Independiente Rivadavia se prepara para recibir a Sarmiento de Junín, este martes desde las 21.15, por la tercera fecha del Torneo Apertura. Con el regreso de Sebastián Villa, Alfredo Berti se enfrenta a la encrucijada de ver si el colombiano llegará en óptimas condiciones al duelo con el Verdolaga y, en consecuencia de ello, decidir junto con el plantel si volverá a portar la cinta de capitán.
Sebastián Villa fue el capitán de Independiente Rivadavia durante todo el 2025. Portando la cinta, el colombiano disputó 38 partidos y marcó seis goles, además fue la pieza fundamental de equipo de Alfredo Berti en la obtención de la Copa Argentina.
Durante el impass del receso por vacaciones y hasta su regreso -hace unos días- se adueñó de la capitanía el referente del ascenso y goleador, Álex Arce. Sin embargo, la lesión del paraguayo hizo que la cinta cambiara de portador para pasar a Sheyko Studer, caudillo del fondo de la cancha de Independiente Rivadavia que se fue convirtiendo en un estandarte desde su arribo a la Lepra en 2024. De hecho, en su estreno titular como capitán, ante Huracán de Parque Patricios, el oriundo de Alcorta marcó el segundo gol que le dio la victoria al elenco de Berti por la segunda fecha.
Quién será el capitán de Independiente Rivadavia ante Sarmiento de Junín
Ante el potencial regreso de Sebastián Villa a la nómina de convocados para el partido frente a Sarmiento - además de contar con buenas chances de jugar-, la duda pasa para Alfredo Berti y equipo por quién será la voz de mando en cancha ante la presencia de las dos posibilidades junto con Studer. Dos personalidades fuertes que seguro continuarán representando la mística de la Lepra con valentía.
¿El viejo o el nuevo capitán? Esa es la incógnita que debe resolver el entrenador de Independiente Rivadavia. Además de diagramar el equipo que saltará a la cancha en el Bautista Gargantini por la tercera fecha.
En lo futbolístico, en caso de que regrese Sebastián Villa al once titular el candidato a salir es Gonzalo Ríos. La zaga de defensores se mantendría tal y como viene actuando desde principio de año y en el mediocampo también se repetirían los intérpretes -con la salvedad de posible regreso del colombiano-.