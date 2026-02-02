En un mundo que busca desesperadamente alternativas a los combustibles fósiles, esta tecnología de China recuerda que la energía no está solo en los rayos del sol ni en los vientos que azotan las montañas, sino también en estas gotas suaves.

Water-integrated Droplet Electricity Generator (1)

China crea un sistema que convierte las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

El W-DEG es un invento que parece sencillo, pero cambia la forma de pensar la energía. Desarrollado en China, este sistema flota sobre el agua y la integra al circuito eléctrico, sin cimientos ni estructuras invasivas.