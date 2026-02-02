Inicio Ovación Tenis Argentina Open
Se bajó la figura principal del Argentina Open: qué otros tenistas están en carrera

El argentina Open comenzará estre 7 de febrero y se disputará hasta el próximo 15 en el Buenos Aires Lawn Tennis

Por Carolina Quiroga
Lorenzo Musetti se bajó del Argentina Open por lesión. 

Restan solo cinco días para que se ponga en marcha el distinguido torneo que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis. El Argentina Open se llevará a cabo entre el 7 y el 15 de febrero y ya recibió su primera mala noticia: la baja de su clasificado número 1: Lorenzo Musetti.

Musetti anunció este domingo que no jugará el Argentina Open debido a la lesión que sufrió en cuartos de final del Abierto de Australia. El italiano había ganado los dos primeros sets cuando sintió una molestia en el transcurso del tercer set y no pudo continuar. Se confirmó luego que el número cinco del mundo padece un desgarro en el bíceps femoral derecho.

musetti argentina
Lorenzo Musetti era el máximo favorito a disputar el Argentina Open.

Lorenzo Musetti no jugará el Argentina Open

A través de un video en redes sociales, Lorenzo Musetti confirmó que no formará parte de la nómina de tenistas que disputará el Argentina Open en Buenos Aires. "Me sometí a exámenes específicos y, lamentablemente, los resultados no fueron excelentes. Decidimos tomar un tiempo para recuperarme bien y desafortunadamente, es muy triste decirlo, pero no estaré participando del torneo de Buenos Aires", comenzó diciendo el italiano en la cuenta de Instagram del Argentina Open.

"Les deseo toda la suerte y el éxito a los jugadores, a la organización y un amor especial para todos los fanáticos argentinos; espero que tengamos una segunda oportunidad el próximo año", cerró Lorenzo Musetti disculpándose con sus fanáticos de Argentina.

Su tiempo de recuperación al menos demandará al menos un mes ya que tampoco participará del certamen de Río de Janeiro -que se disputará del 16 y 22 de febrero. El italiano se tomará aproximadamente ese período de tiempo para regresar en óptimas condiciones al primer Masters 1000 de la temporada 2026: Indian Wells, que se jugará entre el 4 y el 15 de marzo. Lo que sí no se perderá Musetti será la ventana de Qualifiers de Copa Davis de febrero que comienza esta semana debido a que Italia, por ser el último campeón, se unirá a la competencia en la segunda ronda a jugarse en septiembre.

Los tenisas que jugarán el Argentina Open 2026

Francisco Cerúndolo (20)

Luciano Darderi (24)

João Fonseca (30)

Sebastián Báez (39)

Lorenzo Sonego (40)

Daniel Altmaier (44)

Camilo Ugo Carabelli (47)

Alexandre Muller (50)

Matteo Berrettini (56)

Tomás Etcheverry (61)

Damir Dzumhur (66)

Francisco Comesaña (68)

Pedro Martínez (71)

Mariano Navone (74)

Cristian Garín (80)

Alejandro Tabilo (81)

Filip Misolic (82)

Gael Monfils (102) WC

