Se bajó la figura principal del Argentina Open: qué otros tenistas están en carrera

"Les deseo toda la suerte y el éxito a los jugadores, a la organización y un amor especial para todos los fanáticos argentinos; espero que tengamos una segunda oportunidad el próximo año", cerró Lorenzo Musetti disculpándose con sus fanáticos de Argentina.
Su tiempo de recuperación al menos demandará al menos un mes ya que tampoco participará del certamen de Río de Janeiro -que se disputará del 16 y 22 de febrero. El italiano se tomará aproximadamente ese período de tiempo para regresar en óptimas condiciones al primer Masters 1000 de la temporada 2026: Indian Wells, que se jugará entre el 4 y el 15 de marzo. Lo que sí no se perderá Musetti será la ventana de Qualifiers de Copa Davis de febrero que comienza esta semana debido a que Italia, por ser el último campeón, se unirá a la competencia en la segunda ronda a jugarse en septiembre.
Los tenisas que jugarán el Argentina Open 2026
Francisco Cerúndolo (20)
Luciano Darderi (24)
João Fonseca (30)
Sebastián Báez (39)
Lorenzo Sonego (40)
Daniel Altmaier (44)
Camilo Ugo Carabelli (47)
Alexandre Muller (50)
Matteo Berrettini (56)
Tomás Etcheverry (61)
Damir Dzumhur (66)
Francisco Comesaña (68)
Pedro Martínez (71)
Mariano Navone (74)
Cristian Garín (80)
Alejandro Tabilo (81)
Filip Misolic (82)
Gael Monfils (102) WC