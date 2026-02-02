Se bajó la figura principal del Argentina Open: qué otros tenistas están en carrera

Musetti anunció este domingo que no jugará el Argentina Open debido a la lesión que sufrió en cuartos de final del Abierto de Australia. El italiano había ganado los dos primeros sets cuando sintió una molestia en el transcurso del tercer set y no pudo continuar. Se confirmó luego que el número cinco del mundo padece un desgarro en el bíceps femoral derecho.

musetti argentina Lorenzo Musetti era el máximo favorito a disputar el Argentina Open.

Lorenzo Musetti no jugará el Argentina Open

A través de un video en redes sociales, Lorenzo Musetti confirmó que no formará parte de la nómina de tenistas que disputará el Argentina Open en Buenos Aires. "Me sometí a exámenes específicos y, lamentablemente, los resultados no fueron excelentes. Decidimos tomar un tiempo para recuperarme bien y desafortunadamente, es muy triste decirlo, pero no estaré participando del torneo de Buenos Aires", comenzó diciendo el italiano en la cuenta de Instagram del Argentina Open.