Novak Djokovic perdió con Carlos Alcaraz, pero mantuvo el humor: "Eres tan joven como yo"

Sin embargo, se dio un momento para abrir la puerta a una futura revancha con una frase cargada de humor: "Eres tan joven como yo, así que nos veremos muchas veces en los próximos diez años".

Vale aclarar que la diferencia de edad entre ambos deportistas es notoria, mientras que Novak Djokovic tiene 38 años, Carlos Alcaraz tiene 22; el serbio nació el 22 de mayo de 1987 y el murciano el 5 de mayo de 2003.

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic

Novak Djokovic le dedicó unas sentidas palabras a Rafael Nadal

En las tribunas del Australia Open se encontraba Rafael Nadal, quien observó como su compatriota se coronaba en el único Grand Slam que le faltaba conquistar; ante esto, Novak Djokovic expresó: "Estoy acostumbrado a verte en frente y no en la tribuna. Es un honor que estés observando un partido mío".

“Me es raro verte ahí y no aquí abajo. En cierta forma siento como si hubiera sido dos españoles contra mí. Un 2 contra 1”



Para luego agregar generando la risa de los espectadores y de los tenistas: "Muchas leyendas españolas juntas, creo que eran dos contra uno".

Novak Djokovic abrió la puerta a su retiro

Novak Djokovic abrió la puerta a su retiro

En sus divertidas declaraciones Novak Djokovic reveló tener "dos discursos, una si ganaba y otro si perdía", para luego agregar: "Los dos últimos partidos en Australia me dieron algo que nunca había sentido tanto aquí, que fueron el amor y el apoyo de la gente".

"He querido retribuir con mi tenis en estos 21 años. Soy honesto: no pensé que iba a estar otra vez en una ceremonia de una final", haciendo referencia en su participación en el Australia Open.

Sobre su futuro, Novak Djokovic reflexionó: "Dios sabe lo que va a pasar, tal vez en los próximos seis o siete meses lo considere mejor, pero ha sido un hermoso viaje".