"Es difícil encontrar jugadores para River": el análisis de Marcelo Gallardo tras el empate en Arroyito

"Vinimos a una cancha difícil y asumimos el rol protagónico del partido, con buena circulación, buen control de juego. Me sentí muy identificado con lo que vi en el primer tiempo", comenzó el análisis de Marcelo Gallardo.

"Después, en el segundo nos costó sostenerlo, jugamos con un rival complicado y tal vez nos faltó frescura con los cambios para terminar mejor el partido. Si el equipo juega bien el gol va a llegar", explicó el técnico de River.

Además, se refirió a la función de Maximiliano Salas en el ataque Millonario: "Salas jugo de 9 porque es delantero, nosotros no solemos jugar con un nueve de referencia. Entramos salimos y nos movemos. Es el sistema con las características que tenemos para jugar. En mi gestión muy pocas veces tuvimos delanteros de referencia".

River cuenta con tres goles en el Torneo Apertura; Gonzalo Montiel marcó uno y Juan Fernando Quinteros convirtió en dos oportunidades: "Ahora se va a hablar sobre que ‘no hacen goles’. El año pasado cuando Driussi no hacía goles y después hizo. Son jugadores que por el funcionamiento del equipo van a terminar convirtiendo. Estoy tranquilo por el avance en el juego".

Los hinchas desean que sume un 9 en sus líneas, tras la salida de Miguel Borja, pero el Gallardo dejó una respuesta categórica: "No hay un ‘9’ en el mercado para nuestro funcionamiento. No es fácil buscar a un delantero que le digas ‘tomá, jugá’".

Marcelo Gallardo habló sobre la posible llegada de un nueve a River y destacó que el Millonario sigue en el mercado.

"Seguimos en el mercado, pero es difícil encontrar jugadores para River. Tenés que venir, ponerte la camiseta y responder. Yo entiendo que hay que traer, pero no es traer por traer", detalló el entrenador.

En la pretemporada Marcelo Gallardo se comunicó con el Paulo Díaz explicandole que no sería tenido en cuenta entre los titulares, es por eso que el defensor chileno tuvo que comenzar a trabajar remándola de atrás. Además, hubo posibilidades de traspaso, algo que finalmente no sucedió.

No obstante, Díaz volvió a la titularidad y fue uno de los puntos fuertes de River: "Si no hubiese visto todo lo que vi, no hubiese jugado. El jugador de River tiene que tener cabeza para estar y para bancársela cuando está afuera".

Con respecto a Santiago Beltrán, arquero de 21 años que está forjando sus primeras herramientas en la máxima categoría de River y que está reemplazando de muy buena manera a Franco Armani, dijo: "Lo vi muy bien a Beltrán. Volvió a responder de buena manera. Se la recontra bancó. Muy contento por él".