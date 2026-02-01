Inicio Ovación Rugby Los Pumas
El rugby, de luto: un médico histórico de Los Pumas murió tras ser atropellado en un episodio que estremece

El ex médico de Los Pumas falleció al ser atropellado por un joven de 22 años que a las 11 de la mañana conducía ebrio

Emanuel Trilla Donoso
El rugby argentino está conmocionado tras darse a conocer el fallecimiento de Juan Elmo Moyano a los 78 años, referente médico de Los Pumas en los años 80 y 90, en un accidente automovilístico producido el pasado jueves en Punta del Este.

La noticia, además de trágica, se vuelve aún más escalofriante luego de que la policía revelara un nuevo caso de alcohol al volante: minutos antes de las 11 de la mañana registraba 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre.

Juan Elmo Moyano
El ex médico de Los Pumas tuvo una muerte que paralizó al rugby nacional.

El médico de Los Pumas falleció tras ser atropellado por un conductor ebrio

Juan Elmo Moyano caminaba en la mañana del jueves por Playa Mansa, en Punta del Este cuando fue embestido por un auto conducido por Horacio Guillot Navarro, de 22 años, quien despistó, dio varios tumbos y terminó sobre la Rambla Claudia Williman y calle Capricornio.

El referente médico de Los Pumas fue rápidamente trasladado por el servicio de emergencia mientras que el personal policial se hizo presente para realizar los procedimientos correspondientes. Fue así que identificaron al joven, quien no tenía antecedentes penales, pero que presentó 1,38 gramos de alcohol.

Moyano fue trasladado a un sanatorio en Maldonado presentando fracturas en la cadera y brazo izquierdo, además de un traumatismo craneoencefálico severo. A pesar de la intervención de los especialistas, horas después comunicaron la triste noticia.

El conductor responsable del accidente vial fue imputado por homicidio culposo en calidad de autor; así lo dispuso la jueza penal Sylvana Karina García Noroya.

Accidente vial - Punta del Este
Así quedó el auto que embestió al ex médico de Los Pumas.

El adiós en las redes sociales al ex médico de Los Pumas

Aunque el accidente vial provocado por el alcohol al volante tuvo lugar el jueves pasado, recién hoy comenzaron a publicar palabras hacia el ex miembro del staff de Los Pumas; fue así que Deportiva Francesa le dedicó un sentido mensaje: "Nos formó y nos transmitió el cariño por nuestros colores; nos enseñó a representar al club tanto en el país como en el exterior".

Deportiva Francesa
Las fotos compartidas por Deportiva Francesa donde se desempeñó el ex médico de Los Pumas.

En Deportiva Francesa fue jugador, médico, entrenador, dirigente y presidente, por lo que se transformó en una persona querida por lo logrado tanto dentro como fuera del campo de juego.

El comunicado concluyó expresando: “Fiel a su estilo, era un activo concurrente a los encuentros de la Agrupación de Veteranos del Rugby URBA".

Por su lado, la cuenta oficial de Los Pumas - al menos por el momento - no se han expresado al respecto.

