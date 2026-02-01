El rugby, de luto: un médico histórico de Los Pumas murió tras ser atropellado en un episodio que estremece

El referente médico de Los Pumas fue rápidamente trasladado por el servicio de emergencia mientras que el personal policial se hizo presente para realizar los procedimientos correspondientes. Fue así que identificaron al joven, quien no tenía antecedentes penales, pero que presentó 1,38 gramos de alcohol.

Moyano fue trasladado a un sanatorio en Maldonado presentando fracturas en la cadera y brazo izquierdo, además de un traumatismo craneoencefálico severo. A pesar de la intervención de los especialistas, horas después comunicaron la triste noticia.

El conductor responsable del accidente vial fue imputado por homicidio culposo en calidad de autor; así lo dispuso la jueza penal Sylvana Karina García Noroya.

Accidente vial - Punta del Este Así quedó el auto que embestió al ex médico de Los Pumas.

El adiós en las redes sociales al ex médico de Los Pumas

Aunque el accidente vial provocado por el alcohol al volante tuvo lugar el jueves pasado, recién hoy comenzaron a publicar palabras hacia el ex miembro del staff de Los Pumas; fue así que Deportiva Francesa le dedicó un sentido mensaje: "Nos formó y nos transmitió el cariño por nuestros colores; nos enseñó a representar al club tanto en el país como en el exterior".

Deportiva Francesa Las fotos compartidas por Deportiva Francesa donde se desempeñó el ex médico de Los Pumas.

En Deportiva Francesa fue jugador, médico, entrenador, dirigente y presidente, por lo que se transformó en una persona querida por lo logrado tanto dentro como fuera del campo de juego.

El comunicado concluyó expresando: “Fiel a su estilo, era un activo concurrente a los encuentros de la Agrupación de Veteranos del Rugby URBA".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Deportiva Francesa (@deportivafrancesa)

Por su lado, la cuenta oficial de Los Pumas - al menos por el momento - no se han expresado al respecto.