Final Regional Amateur

FADEP dio un gran paso en la primera final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Foto: Nicolás Varvara/Diario Todo un País San Luis

FADEP empató sin goles en la primera final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur frente a Estudiantes de San Luis, en calidad de visitante.

El encuentro se disputó en el Coliseo de la vecina provincia y contó con el arbitraje del cordobés Matías Billone Carpio.

FADEP- Estudiantes de San Luis (2)

Un resultado muy importante logró en el conjunto maipucino de cara a la revancha que se jugará en Russell.

El partido se jugó con mucha intensidad y en los primeros 45' la chance más clara fue de Juan Amieva para el equipo local, pero su remate pegó en Costella y se fue al córner.

El local fue superior y Cristian Aracena, arquero de FADEP, fue importante para sostener el empate con sus buenas intervenciones.

FADEP Estudiantes de San luis 3

En el segundo tiempo, el cotejo fue más parejo y FADEP puso sostener un empate valioso pensando en la revancha.

Cuándo se jugará la revancha entre FADEP y Estudiantes de San Luis

La segunda final se jugará el próximo sábado 7 de febrero desde las 18, en Russell, y en caso de empate en el resultado global habrá penales para definir el ganador.

El ganador la Zona Cuyo jugará la final por el ansiado ascenso al Federal A, a un partido en cancha neutral, contra el ganador de la Zona Patagónica que saldrá entre Boxing de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti.

FADEP está a dos partidos de poder lograr el ascenso al Federal A.

FAdep 2

La Síntesis:

Estudiantes de San Luis: Marcos Ibrahim; Valentino Caro, Juan Rosales, Brayam Sosa y Ezequiel Sosa; Alexis Sosa, Iván Paz, Matías Ruiz Sosa; Marcelo González, Juan Amieva y Bautista Astudillo. DT: Fabio Giménez.

FADEP: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso; Bruno Costella, Ignacio Lucero y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Matías Navarro; Matías Persia y Gonzalo Klusener.DT: DIego Pozo.

Cambios: PT: 27' Lucas Ramírez por Zabaleta (F), ST: 15' Alex Córdoba y Joaquín Bustamante y Vicente Valenzuela por M. Sosa, Paz y González (E), 18' Ignacio Pérez y Luciano Ortega por Navarro y Dellarole (F), 33' Emiliano Gómez y Tomás López por Persia y Lucero (F), Diego Medina por A. Sosa, 43' Francisco Bustamante por Astudillo (E)

Estadio: Estudiantes de San Luis

Árbitro: Ezequiel Billone Carpio de Córdoba

