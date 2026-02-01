Mauro Icardi hizo su último gol en el Galatasaray y está cada vez más cerca de volver a Italia

Mauro Icardi marcó en la goleada del Galatasaray por la Súper Liga turca y medios italianos afirman que está muy cerca de volver a ese país para jugar en un equipo top.
El delantero de 32 años convirtió de penal a los 94' y cerró la goleada de su equipo por 4 a 0 ante el Kayserispor donde también hubo goles del alemán Aaron Opoku, en contra, el nigeriano Victor Osimhen, de penal, y el brasileño Gabriel Sara.
Icardi, quien había ingresado a los 20' del complemento, es muy querido por los hinchas, pero no está jugando muchos minutos y su intención es buscar una salida del club en el que acumula 71 goles en 116 partidos.
En ese contexto surgió en Italia la noticia de que el rosarino es el delantero que quiere la Juventus para sumar a su plantel en el cierre del mercado de pases de Europa.
Mauro Icardi está por cumplir su contrato con el Galatasaray, no ha llegado a un acuerdo para renovarlo y ve con buenos ojos la posibilidad de volver a Italia donde hizo gran parte de su carrera jugando en Sampdoria e Inter, sumando entre ambos más de 250 goles.
El DT de la Juve, Luciano Spalletti, tiene una muy buena relación con el rosarino y eso lo acerca aún más a Juventus, incluso ya hay conversaciones sobre el contrato del futbolista.