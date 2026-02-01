Mauro Icardi hizo su último gol en el Galatasaray y está cada vez más cerca de volver a Italia

En ese contexto surgió en Italia la noticia de que el rosarino es el delantero que quiere la Juventus para sumar a su plantel en el cierre del mercado de pases de Europa.

Mauro Icardi se acerca a la Juventus

Mauro Icardi está por cumplir su contrato con el Galatasaray, no ha llegado a un acuerdo para renovarlo y ve con buenos ojos la posibilidad de volver a Italia donde hizo gran parte de su carrera jugando en Sampdoria e Inter, sumando entre ambos más de 250 goles.

El DT de la Juve, Luciano Spalletti, tiene una muy buena relación con el rosarino y eso lo acerca aún más a Juventus, incluso ya hay conversaciones sobre el contrato del futbolista.