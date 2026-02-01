"Aguanta tu orina por...": la mujer que murió por tomar agua y no ir al baño

A pesar de que la emisora recibió llamadas de advertencia de profesionales médicos sobre los riesgos mortales, los locutores ignoraron las alarmas y continuaron con la transmisión entre bromas. Sin embargo, la muerte estaba al acecho.

La causa oficial del fallecimiento de Strange fue una intoxicación hídrica o hiponatremia aguda. Este fenómeno ocurre cuando se ingiere una cantidad masiva de agua en poco tiempo, lo que diluye peligrosamente los niveles de sodio en la sangre.

Esta alteración provoca que las células se hinchen, afectando gravemente al cerebro y causando síntomas como confusión, náuseas, convulsiones y, en casos extremos como este, la muerte.

muerte, mujer La emisora de radio cerró una vez se confirmó la muerte de la mujer.

La mujer, que ni siquiera pudo ganar el concurso por quedar en segundo lugar, encontró la muerte en su casa, momentos después de la bizarra participación.

Una indemnización millonaria

La muerte de esta mujer no quedó impune. En 2009, tras un largo juicio, un jurado determinó que la empresa matriz de la radio, Entercom Sacramento LLC, fue plenamente responsable de la muerte de Strange por no garantizar la seguridad de los concursantes.

La familia de Jennifer recibió una indemnización de 16.5 millones de dólares. Además, los diez empleados involucrados en la producción del segmento fueron despedidos y la estación finalmente perdió su licencia de transmisión años más tarde.