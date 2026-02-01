"Aguanta tu orina por...": la mujer que murió por tomar agua y no ir al baño

En enero de 2007, lo que comenzó como una divertida competencia por una consola de videojuegos en Sacramento, California, se convirtió rápidamente en una tragedia nacional cuando una mujer de 28 años perdió la vida tras participar en un polémico concurso.
"Aguanta tu orina por una Wii", era un certamen organizado por la ya desaparecida estación de radio KDND 107.9,que desafiaba a los participantes a beber botellas de agua de 240 ml cada 15 minutos sin poder ir al baño.
El insólito concurso que terminó en tragedia
Jennifer Strange, impulsada por el deseo de ganar el regalo para sus tres hijos, consumió aproximadamente 7.6 litros de agua en un periodo de tres horas.
A pesar de que la emisora recibió llamadas de advertencia de profesionales médicos sobre los riesgos mortales, los locutores ignoraron las alarmas y continuaron con la transmisión entre bromas. Sin embargo, la muerte estaba al acecho.
La causa oficial del fallecimiento de Strange fue una intoxicación hídrica o hiponatremia aguda. Este fenómeno ocurre cuando se ingiere una cantidad masiva de agua en poco tiempo, lo que diluye peligrosamente los niveles de sodio en la sangre.
Esta alteración provoca que las células se hinchen, afectando gravemente al cerebro y causando síntomas como confusión, náuseas, convulsiones y, en casos extremos como este, la muerte.
La mujer, que ni siquiera pudo ganar el concurso por quedar en segundo lugar, encontró la muerte en su casa, momentos después de la bizarra participación.
Una indemnización millonaria
La muerte de esta mujer no quedó impune. En 2009, tras un largo juicio, un jurado determinó que la empresa matriz de la radio, Entercom Sacramento LLC, fue plenamente responsable de la muerte de Strange por no garantizar la seguridad de los concursantes.
La familia de Jennifer recibió una indemnización de 16.5 millones de dólares. Además, los diez empleados involucrados en la producción del segmento fueron despedidos y la estación finalmente perdió su licencia de transmisión años más tarde.