Polémica en La Bombonera: Herrera fue al VAR y cambió un tiro libre por penal para Boca

A los 9' minutos del segundo tiempo, el debutante Ángel Romero recibió un agarrón claro de Saúl Salcedo y el árbitro Darío Herrera inicialmente sancionó tiro libre a favor de Boca, pero el VAR (a cargo de Adrián Franklin) lo llamó para revisar la acción.

EL NEGRO GÓMEZ, MUY CALIENTE CON EL POLÉMICO PENAL QUE LE COBRARON A BOCA...



Tras chequear la jugada, Herrera cambió su decisión y cobró penal para el local. Muchos hinchas de Newell's, sobre todo en redes sociales lo consideraron dudoso, pero Leandro Paredes se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2-0.