Polémica en La Bombonera: Herrera fue al VAR y cambió un tiro libre por penal para Boca

Boca le gana a Newell's en La Bombonera 2-0, pero el segundo gol llegó gracias a una decisión arbitral que generó polémica.
Boca le gana a Newell's en La Bombonera, pero el segundo gol llegó por una decisión arbitral que generó polémica.
Boca le gana a Newell's en La Bombonera 2-0, pero el segundo gol llegó gracias a una decisión arbitral que generó polémica.
A los 9' minutos del segundo tiempo, el debutante Ángel Romero recibió un agarrón claro de Saúl Salcedo y el árbitro Darío Herrera inicialmente sancionó tiro libre a favor de Boca, pero el VAR (a cargo de Adrián Franklin) lo llamó para revisar la acción.
Tras chequear la jugada, Herrera cambió su decisión y cobró penal para el local. Muchos hinchas de Newell's, sobre todo en redes sociales lo consideraron dudoso, pero Leandro Paredes se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2-0.
Paredes no convertía un penal en La Bombonera desde noviembre de 2013 contra Tigre y su gol fue clave para darle tranquilidad a Boca, que dominó gran parte del trámite pero no había sido capaz de reflejarlo en el resultado