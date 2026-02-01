Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Polémica en La Bombonera: Herrera fue al VAR y cambió un tiro libre por penal para Boca

Boca le gana a Newell's en La Bombonera, pero el segundo gol llegó por una decisión arbitral que generó polémica.

Por UNO
Gómez se enojó con el fallo.

Boca le gana a Newell's en La Bombonera 2-0, pero el segundo gol llegó gracias a una decisión arbitral que generó polémica.

A los 9' minutos del segundo tiempo, el debutante Ángel Romero recibió un agarrón claro de Saúl Salcedo y el árbitro Darío Herrera inicialmente sancionó tiro libre a favor de Boca, pero el VAR (a cargo de Adrián Franklin) lo llamó para revisar la acción.

Tras chequear la jugada, Herrera cambió su decisión y cobró penal para el local. Muchos hinchas de Newell's, sobre todo en redes sociales lo consideraron dudoso, pero Leandro Paredes se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2-0.

Paredes no convertía un penal en La Bombonera desde noviembre de 2013 contra Tigre y su gol fue clave para darle tranquilidad a Boca, que dominó gran parte del trámite pero no había sido capaz de reflejarlo en el resultado

¿Fue penal o hubo ayuda del VAR para Boca? el debate está a pleno en redes

  • "Y el penal que le dan a Boca contra Newells .??? Impresentable…..esto que pasa en Newells , es una cuestión de plata .!!".
  • "Penal recontra inventado para Boca"
  • "La respuesta a la relación de Newell’s con AFA en esta jugada: no cambió absolutamente nada. En un partido parejo y con diferencia mínima en el resultado, Herrera y Delfino en el VAR le inventan un penal a Boca. Innecesario".
  • "Fue más penal el codazo de recien de Costa que lo que le cobraron a Boca"

