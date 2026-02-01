Boca busca urgentemente un triunfo ante Newell's en La Bombonera: hora, TV y formaciones

boca-concentrados

El equipo orientado Claudio Úbeda está octavo en la Zona A con tres puntos, aunque todavía queda mucho camino por recorrer hasta que se definan los clasificados a los playoffs.

En el Xeneize deburarán Santiago Ascacíbar y el delantero paraguayo Ángel Romero, los nuevos refuerzos.

Newell's anda mal, ya que en la primera fecha cayó 2-1 como visitante ante Talleres de Córdoba, mientras que en su siguiente presentación se tuvo que conformar con un agónico empate ante Independiente como local.

Por ello los dirigidor por la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez (dirigieron a Godoy Cruz) irán en busca de su primer triunfo en el 2026.

Las probables formaciones de Boca y Newell's, por el Torneo Apertura:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón, Ángel Romero y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerómino Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Coccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Fernando Echenique.

Hora: 19:15. TV: ESPN Premium