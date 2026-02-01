Boca busca urgentemente un triunfo ante Newell's en La Bombonera: hora, TV y formaciones

Boca buscará un triunfo necesario este domingo ante Newell's, en La Bombonera, por la tercera fecha del Torneo Apertura, tras la caída en la jornada pasada ante el campeón Estudiantes de La Plata. En el Xeneize debutará Santiago Ascacíbar yÁngel Romero.
El encuentro, que se jugará a las 19:15, contará con la transmisión de ESPN Premium y será dirigido por el árbitro Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.
Boca tuvo un irregular inicio en este Torneo Apertura, ya que debutó con un triunfo 1-0 ante Deportivo Riestra, aunque en su siguiente presentación cayó 2-1 frente a Estudiantes en condición de visitante.
El equipo orientado Claudio Úbeda está octavo en la Zona A con tres puntos, aunque todavía queda mucho camino por recorrer hasta que se definan los clasificados a los playoffs.
En el Xeneize deburarán Santiago Ascacíbar y el delantero paraguayo Ángel Romero, los nuevos refuerzos.
Newell's anda mal, ya que en la primera fecha cayó 2-1 como visitante ante Talleres de Córdoba, mientras que en su siguiente presentación se tuvo que conformar con un agónico empate ante Independiente como local.
Por ello los dirigidor por la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez (dirigieron a Godoy Cruz) irán en busca de su primer triunfo en el 2026.
Las probables formaciones de Boca y Newell's, por el Torneo Apertura:
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón, Ángel Romero y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.