Inicio Ovación Fútbol Boca
Torneo Apertura

Boca busca urgentemente un triunfo ante Newell's en La Bombonera: hora, TV y formaciones

Boca necesita vencer a Newell's este domingo, por la fecha 3 del Torneo Apertura, tras la caída ante Estudiantes. Debutarán Santiago Ascacíbar y Ángel Romero

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Santiago Ascacíbar debutará en Boca.

Santiago Ascacíbar debutará en Boca.

Boca buscará un triunfo necesario este domingo ante Newell's, en La Bombonera, por la tercera fecha del Torneo Apertura, tras la caída en la jornada pasada ante el campeón Estudiantes de La Plata. En el Xeneize debutará Santiago Ascacíbar y Ángel Romero.

El encuentro, que se jugará a las 19:15, contará con la transmisión de ESPN Premium y será dirigido por el árbitro Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

angel-romero
&Aacute;ngel Romero ser&aacute; titular en Boca.

Ángel Romero será titular en Boca.

Boca tuvo un irregular inicio en este Torneo Apertura, ya que debutó con un triunfo 1-0 ante Deportivo Riestra, aunque en su siguiente presentación cayó 2-1 frente a Estudiantes en condición de visitante.

boca-concentrados

El equipo orientado Claudio Úbeda está octavo en la Zona A con tres puntos, aunque todavía queda mucho camino por recorrer hasta que se definan los clasificados a los playoffs.

En el Xeneize deburarán Santiago Ascacíbar y el delantero paraguayo Ángel Romero, los nuevos refuerzos.

Newell's anda mal, ya que en la primera fecha cayó 2-1 como visitante ante Talleres de Córdoba, mientras que en su siguiente presentación se tuvo que conformar con un agónico empate ante Independiente como local.

Por ello los dirigidor por la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez (dirigieron a Godoy Cruz) irán en busca de su primer triunfo en el 2026.

Las probables formaciones de Boca y Newell's, por el Torneo Apertura:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón, Ángel Romero y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerómino Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Coccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Fernando Echenique.

Hora: 19:15. TV: ESPN Premium

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas