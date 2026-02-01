Ni a los seis, ni a los cuatro: la edad en la que un perro ya es considerado "viejo"

La ciencia veterinaria ha demostrado que la edad de los perros poco importa, ya que el reloj biológico corre a ritmos muy distintos dependiendo, principalmente, de su peso y volumen corporal.

Portugal perro más viejo.jpg La edad en los perros no es importante en muchos casos, según la ciencia veterinaria.

La edad en la que un perro ya es considerado viejo

La esperanza de vida y la llegada de la vejez están estrechamente ligadas al tamaño del animal. Según expertos veterinarios, mientras más grande es el perro, más rápido se desgasta su organismo.