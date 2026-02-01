Ni a los seis, ni a los cuatro: la edad en la que un perro ya es considerado "viejo"

Determinar el momento exacto en el que un perro entra en su etapa "senior" es una de las mayores dudas de los dueños. A diferencia de lo que dicta el mito popular, no existe una edad universal para todos los canes.
La ciencia veterinaria ha demostrado que la edad de los perros poco importa, ya que el reloj biológico corre a ritmos muy distintos dependiendo, principalmente, de su peso y volumen corporal.
La edad en la que un perro ya es considerado viejo
La esperanza de vida y la llegada de la vejez están estrechamente ligadas al tamaño del animal. Según expertos veterinarios, mientras más grande es el perro, más rápido se desgasta su organismo.
Identificar este cambio de etapa en tu perro es crucial para adaptar su alimentación, ejercicio y visitas al veterinario, garantizando así una mejor calidad de vida en sus años dorados.
La clasificación por tamaño y edad puede dividirse de la siguiente manera:
- Razas pequeñas (menos de 10 kg): perros como el Chihuahua o el Pomerania son los más longevos. Entran en la etapa senior entre los 10 y 11 años.
- Razas medianas (entre 10 y 25 kg): los perros de este rango comienzan su declive físico alrededor de los 8 o 9 años.
- Razas grandes (entre 25 y 45 kg): su ciclo de vida es más acelerado, considerándose viejos a los 7 u 8 años.
- Razas gigantes (más de 45 kg): perros como el Gran Danés o el Mastín entran en la vejez de forma prematura, a los 5 o 6 años.
Cuando un perro cruza el umbral de la vejez, sus necesidades cambian drásticamente. Es aquí cuando la nutrición, la adaptación al entorno y los chequeos regulares se vuelven fundamentales.
Cómo darte cuenta de que tu perro está envejeciendo
- Cambios en el pelaje: aparición de canas, especialmente en el hocico y alrededor de los ojos.
- Dificultad de movimiento: lentitud al levantarse, reticencia a subir escaleras o cojera leve.
- Alteraciones sensoriales: pérdida progresiva de visión (como la aparición de cataratas) y sordera.
- Cansancio excesivo: duerme más horas de lo habitual y muestra menos interés por juegos intensos.
- Cambios de comportamiento: desorientación, andar en círculos o mayor sensibilidad a los cambios de temperatura.
- Problemas dentales: mal aliento (halitosis) y acumulación de sarro.
- Alteraciones en la piel: aparición de bultos o cambios en la respiración (tos repentina)