Godoy Cruz y el Deportivo Maipú tienen el cronograma de la Primera Nacional 2026

Godoy Cruz y el Deportivo Maipú ya conocen los días que disputarán las 36 fechas de la Primera Nacional, en la dos ruedas que llevarán adelante

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Mariano Toedtli y Alexis Matteo  son los entrenadores de Godoy Cruz y el Deportivo Maipú, respectivamente.

Godoy Cruz y Deportivo Maipú, los dos representantes mendocinos en la Primera Nacional 2026 ya conocen las fechas que se disputarán el torneo. El Tomba debutará ante Ciudad de Bolívar de local y el Deportivo Maipú será visitante ante Agropecuario.

godoy cruz maipu 1
Godoy Cruz y Deportivo Maipú jugaron hace unos días un amistoso. Ambos equipos son los representantes mendocinos en la Primera Nacional.

No habrá fechas entre semana, se disputará durante el Mundial y se jugará a dos ruedas de los 36 equipos que participarán. Solamente se parará el torneo un fin de semana, que será el del 20 de junio.

La fase regular termina el 31 de octubre.

Las 18 fechas de la primera rueda de la Primera Nacional

En la primera rueda en febrero se disputarán tres fechas (14, 21 y 28), en marzo cuatro (07, 14-21 y 28). En abril tendrán lugar cuatro jornadas (4, 11, 18 y 25), habrá cinco fechas en mayo (2, 9, 16, 23 y 30) y por último en junio dos, que serán 6 y 13.

mateo mendoza
Mateo Mendoza sigue en Godoy Cruz.

Las fechas de la segunda rueda de la Primera Nacional

La primera fecha se disputará el 27 de junio, en julio de jugarán cuatro jornadas ( 4, 11, 18 y 25). En agosto serán cinco fechas (1, 8, 15, 22 y 29). En septiembre 4 (5, 12, 19 y 26), mientras que las últimas cinco jornadas serán en octubre (03, 10, 17 y 24)

Fausto MOntero
Fausto Montero es uno de los refuerzos del Deportivo Maipú.

La final por el primer ascenso

La final por el primer ascenso se disputará el 31 de octubre. Mientras que la primera y segunda fase se disputarán el 7 y 14 de noviembre). Las semifinales 21 y 28.

Mientras que la final por el segundo ascenso se disputará los días 5 y 12 de diciembre.

Primera Nacional

Así se jugará el torneo

El torneo estará dividido en dos grupos de 18 equipos cada uno. Los ganadores de cada zona se enfrentarán en una final, a partido único, por el primer ascenso. El estadio donde se jugará el encuentro será neutral.

Los equipos ubicados del puesto 2 al 7 de cada zona se clasificarán al Reducido por el segundo ascenso. El formato será similar al del año pasado, con la diferencia que ahora la final se jugará ida y vuelta. La definición será en el estadio del equipo mejor ubicado en la tabla general de la primera fase.

reglamento.

Cuándo debutarán Godoy Cruz y el Deportivo Maipú

Godoy Cruz debutará en el Feliciano Gambarte frente a Ciudad de Bolívar. El partido está programado para el viernes 13 de febrero a partir de las 21.30. Mientras que el Deportivo Maipú lo hará el sábado 14 ante Agropecuario.

reglamento.

La agenda de los mendocinos en las primeras tres fechas para el arranque de la Primera Nacional

  • Viernes 13/2 a las 21.30 Godoy Cruz vs. Ciudad Bolívar
  • Sábado 14/2 a las 18 Agropecuario vs. Deportivo Maipú
  • Domingo 22/2 a las 17 Defensores de Belgrano vs. Godoy Cruz
  • Domingo 22/2 a las 20 Deportivo Maipú vs. Atlético de Rafaela
  • Domingo 1/3 a las 17 Godoy Cruz vs. Deportivo Madryn
  • Domingo 1/3 a las 19 San Martín de Tucumán vs. Deportivo Maipú

