Antes del debut en la Primera Nacional, Godoy Cruz y Deportivo Maipú se midieron en un amistoso

Alexis Matteo y Mariano Toedtli aprovecharon a probar futbolistas para ir preparando un equipo titular que salga a la cancha en sus debuts de la Primera Nacional ante Agropecuario (Maipú) y Ciudad Bolívar (Godoy Cruz) respectivamente. Es preciso recordar que el Cruzado comenzará su temporada con el debut en Copa Argentina, por los 32avos de final, el próximo 5 de febrero.

godoy cruz maipu 1 Deportivo Maipú se impuso a Godoy Cruz en un amistoso de pretemporada. Foto: Gentileza Godoy Cruz.

Deportivo Maipú se impuso a Godoy Cruz en la previa del inicio de la Primera Nacional

En el Predio de Coquimbito, Deportivo Maipú y Godoy Cruz disputaron dos partidos en los que ambos se impuso el Cruzado por la mínima diferencia. El equipo dirigido por Alexis Matteo formó en el primer encuentro de la siguiente manera: Galardi; Faggioli, Arnijas, Agüero, Fernández; Bonfigli, Mansilla, Gobetto; Eggel; Silva y Rivarola. El autor del gol en este duelo lo marcó Silva.