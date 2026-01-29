Antes del debut en la Primera Nacional, Godoy Cruz y Deportivo Maipú se midieron en un amistoso

Godoy Cruz y Deportivo Maipú se midieron en un amistoso de pretemporada en la antesala del estreno de la Primera Nacional 2026. En el Predio de Alto Rendimiento de Coquimbito, los planteles hicieron una práctica de fútbol donde el Cruzado se impuso 1 a 0 en dos ocasiones.
Alexis Matteo y Mariano Toedtli aprovecharon a probar futbolistas para ir preparando un equipo titular que salga a la cancha en sus debuts de la Primera Nacional ante Agropecuario (Maipú) y Ciudad Bolívar (Godoy Cruz) respectivamente. Es preciso recordar que el Cruzado comenzará su temporada con el debut en Copa Argentina, por los 32avos de final, el próximo 5 de febrero.
En el Predio de Coquimbito, Deportivo Maipú y Godoy Cruz disputaron dos partidos en los que ambos se impuso el Cruzado por la mínima diferencia. El equipo dirigido por Alexis Matteo formó en el primer encuentro de la siguiente manera: Galardi; Faggioli, Arnijas, Agüero, Fernández; Bonfigli, Mansilla, Gobetto; Eggel; Silva y Rivarola. El autor del gol en este duelo lo marcó Silva.
En el segundo cotejo, el Cruzado paró el siguiente once: Peraggini; Marcos Esteban, Paulini, Leiva y Tiziano Andino; Montero, Arno y Landriel; Vera, Saccone y Giacone. En este partido marcó el gol del triunfo Saccone.
El Deportivo Maipú viene de ganar su amistoso ante Rangers de Talca, en Chile, con gol de Juan Cruz Arno. Antes, disputó un doble partido ante la Reserva de Gimnasia y Esgrima (ganó uno y empató el otro) y ante San Martín de San Juan (terminaron los dos encuentros en empate).
Por su parte, Godoy Cruz viene de caer y empatar ante San Martín de San Juan en una doble práctica de fútbol, además de vencer a la Reserva de: Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima y de la propia casa bodeguera.