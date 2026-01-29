El Instituto Zaldivar fue elegido entre más de 1.000 como la mejor clínica privada de América Latina

Para ser considerados, los establecimientos debían ofrecer al menos uno de los procedimientos evaluados, entre ellos la cirugía refractiva ocular y la cirugía de cataratas, las 2 categorías que integran el segmento de oftalmología.

Del total de más de 1.000 clínicas y hospitales analizados, solo 153 lograron ingresar al ranking final, que se organizó en 5 listas según el tipo de procedimiento y 2 grandes especialidades médicas.

Además de Argentina, el relevamiento incluyó instituciones de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Uruguay.

Cómo se define el ranking de clínicas que ganó el Instituto Zaldivar

La clasificación se construyó a partir de múltiples fuentes de información. Entre ellas, una encuesta internacional a profesionales de la salud, datos de acreditaciones y certificaciones, calificaciones de pacientes en Google y, en el caso de ortopedia, mediciones de resultados informados por los propios pacientes.

El proceso de evaluación del Instituto Zaldivar estuvo a cargo del equipo de analistas en salud de Statista, que aplicó modelos de puntuación para valorar los distintos indicadores de calidad y experiencia del paciente, con mecanismos de verificación para asegurar la consistencia de los resultados.