Deportivo Maipú ganó el amistoso en Chile frente a Rangers de Talca

Para afrontar este desafío internacional Alexis Matteo dispuso como titulares a Nahuel Ghilardi, Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aarón Agüero y Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Franco Saccone, Felipe Rivarola y Juan Pablo Gobetto.

Los suplentes fueron Peragini, Paulini, Leiva, Andino, Arno, Silva, Giacone, Montero, Almirón, Ortale y Landriel.

Lo que sigue en el Deportivo Maipú

Luego del triunfo en Chile, el Deportivo Maipú jugará con Godoy Cruz su último amistoso de pretemporada el próximo jueves 29 de enero.

El primer partido oficial será el 5 de febrero ante Deportivo Riestra, por los 32avos. de final de la Copa Argentina.

En tanto que, luego de la postergación del inicio, el debut en la Primera Nacional será el sábado 14 de febrero ante Agropecuario, en Carlos Casares, a las 18.

Y, el estreno como local en el 2026 está pautado para el domingo 22 ante Atlético Rafaela a las 20.