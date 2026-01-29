De esta manera, la medida también alcanzó a la Primera B Metropolitana mientras que la Primera C iniciará el 21 de febrero (tal como estaba estipulado).

Con respecto a los motivos, no brindaron los detalles que llevaron a esta decisión.

Godoy Cruz entrenamiento- El Tomba está en plena pretemporada para enfrentar la Primera Nacional. Foto: Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz debuta en la Primera Nacional con Ciudad de Bolívar: cuándo, a qué hora y dónde verlo

Godoy Cruz tiene por delante un difícil y extenso torneo que lo tendrá viajando a lo largo y a lo ancho del país. Se trata de una travesía que el Tomba deberá superar para regresar a la Liga Profesional y, siguiendo la exigencia de sus hinchas, tendrá que lograr el ascenso a finales de este campeonato.

Su primer desafío será el debut en la Primera Nacional en el Feliciano Gambarte frente a Ciudad de Bolívar. El partido está programado para el viernes 13 de febrero a partir de las 21.30.

Los fanáticos del Expreso tendrán la posibilidad de volver a alentar por el club de sus amores como local celebrando, una vez más, la tan deseada vuelta al barrio con el ascenso en la mira. En cuanto a la transmisión, contará con la cobertura de TyC Sports y la plataforma TyC Play.

En la segunda fecha de la Primera Nacional, Godoy Cruz deberá viajar al barrio de Núñez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para visitar a Defensores de Belgrano, el domingo 22 de febrero a partir de las 17.

Con respecto al interzonal contra el Deportivo Maipú, está programado para la fecha 7. Además, informaron que Godoy Cruz no jugará contra San Martín de San Juan en la Primera Nacional (al menos en la zona de liguilla, ya que si se puede dar un enfrentamiento en los partidos de playoffs.