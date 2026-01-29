El secreto para comprar en Temu con descuentos o gratis y que llegue en menos de 30 días

temu

Cómo comprar en Temu a bajo precio o gratis

Temu ofrece varias opciones que hacen que sus precios sean más baratos que el que se muestra en el sitio web. Una de ellas es a través de descuentos especiales que van desde el 20% a montos en dinero que van desde los $4.000 hasta los $40.000.

Pero este no es el único modo, ya que se pueden agregar algunos "descuentos especiales" de Temu. Esto se debe a que cuando alguien ya ha realizado una compra, se puede revisar diariamente si esos productos que compró han bajado de precio. Si esto pasa, uno puede solicitarle a Temu que le devuelva lo gastado de más, ya sea a traves de créditos para futuras compras o una devolución a la tarjeta o a lo que se haya utilizado para abonar.

Esta devolución de Temu se le puede solicitar todos los días, sin límite de solicitudes, cada vez que aparezca una diferencia en el precio en la web de Temu. Pero no es la única manera.

image

Otra manera es a través de reclamos. Si le llegó algún producto dañado, o que no se ve como en las imágenes, solamente basta hablar con Atención al Cliente. A través de su bot, indicando el producto con el problema, Temu puede ofrecer un reembolso total o parcial en créditos Temu u otros. En el caso el primero, a veces solicita devolución.

También se puede solicitar en Atención al Cliente, hablar con un ser humano, en caso de que el bot de Temu no haya dado una solución satisfactoria. Por supuesto, también se puede intentar engañar, pero eso depende de la honestidad de la persona que está reclamando.

Con el dinero devuelto, por ejemplo, a través de Créditos Temu y algún cupón de descuento, una compra de $50.000, puede quedar fácilmente en $10.000 o en cero pesos y con envío gratis, incluso.