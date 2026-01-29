Rumbo al Mundial 2026: las duras sanciones que recibieron dos selecciones candidatas

Rumbo al Mundial 2026: las duras sanciones que recibió Senegal

Antes que nada, el Comité Disciplinario de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ratificó el título obtenido por Senegal, un dato importante teniendo en cuenta que la selección de Marruecos iba por todo.

Senegal Senegal llega como campeón de África al Mundial 2026.

El principal apuntado fue el técnico de Senegal, Pape Bouna Thiaw, quien recibió una suspensión de cinco partidos oficiales de la CAF y una multa que alcanzó los 83.000 euros.

La medida se tomó porque el entrenador le solicitó a sus jugadores que se retiren del campo de juego al estar en desacuerdo con las decisiones de los árbitros. Por lo tanto, señalaron que su conducta había sido "antideportiva", que vulneró "los principios de juego limpio y de integridad" y que dañó la imagen del fútbol.

Los jugadores de Senegal, Iliman Cheikh Baroy Ndiaye e Ismaïla Sarr, recibieron dos partidos de suspensión por sus conductas antideportivas contra el árbitro, aunque esto no afectará su participación en el Mundial 2026.

Además, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) recibió tres sanciones económicas:

250.000 euros por el mal comportamiento de sus aficionados.

250.000 euros por la conducta antideportiva de los jugadores y cuerpo técnico.

12.550 euros por una falta disciplinaria de la selección.

Marruecos - Senegal Los dos finalistas de la Copa de África disputarán el Mundial 2026.

Los severos castigos a Marruecos en la previa del Mundial 2026

La selección de Marruecos no quedó ajena a las sanciones ya que el Comité Disciplinario decidió una serie de penalizaciones:

Achraf Hakini, figura marroquí, recibió dos partidos sin poder jugar en encuentros oficiales de la CAF, debido a conducta antideportiva.

Su compañero de plantel, Ismaël Saibari, no podrá disputar tres partidos en competiciones continentales y deberá pagar una multa de 83.000.

La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) fue sancionada por 167.000 euros por la actitud de los recogepelotas quienes intentaron en diversas oportunidades quitarle la toalla al arquero de Senegal para que no pueda secar sus guantes.

para que no pueda secar sus guantes. 83 mil euros por la invasión de los jugadores al área de revisión del VAR.

Las decisiones adoptadas por el Comité Disciplinario de la CAF antes del Mundial 2026 fueron adoptadas con el objetivo de "proteger el espíritu deportivo, la lealtad y la integridad en las competiciones organizadas por el organismo africano.

Mundial 2026: los grupos de Senegal y Marruecos

Senegal compartirá el Grupo I con Francia, Noruega y el ganador del Repechaje que enfrentará a Bolivia cono Surinam en la semifinal y al ganador de esa llave con Irak. Los senegaleses tendrán su primer partido el 16 de junio de 2026, enfrentando a Francia.

Marruecos es parte del Grupo C, junto a Brasil, Escocia y Haití. Su debut será el 13 de junio frente al conjunto sudamericano.