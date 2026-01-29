Gimnasia y Esgrima: de promesa de Boca a ser la solución para Ariel Broggi en un lugar clave

Llueve en el Víctor Legrotaglie pero los hinchas se las ingenian para hacerse visera y poder ver más allá del agua. Hay un delantero de Gimnasia y Esgrima que ya empieza a hacerse notar, y no tiene que ver con las inclemencias climáticas, sino con el nivel que mostró Julián Ceballos.
El delantero de 21 años llegó a Gimnasia y Esgrima en el reciente mercado de pases. Sin lugar en Boca Juniors, el punta pasó de ser una de las promesas de la cantera a moneda de cambio. La idea de la CD xeneize es que se fogueé y la opción de llegar a Mendoza cerró por todos lados.
Su presentación fue en Santiago del Estero con asistencia quirúrgica en el gol de Simoni (otro ex Boca Juniors) pero su nivel exhibido en el estreno de local fue superior. Julián Ceballos fue de lo más picante en el ataque mensana, con su frescura para moverse por todo el frente de ataque, flotando a espaldas del 9.
El desgloce marca dos remates al arco, dos asistencias y otro par de centros pero llama la atención su efectividad en los pases, completando de manera certera 18 de las 19 entregas (15 en campo rival).
En Boca Juniors asomaba como una promesa rumbo a realidad, pero apenas pudo jugar 5 encuentros oficiales. De ahí, hubo un primer préstamo a All Boys, donde empezó a sumar el rodaje que necesitaba (jugó 29 encuentros en el 2025 y marcó 4 goles). Ahora, la oportunidad de hacerlo en la máxima categoría le llega en un momento justo.
El reseteo ofensivo de Ariel Broggi lo pone, al menos en el arranque, como pieza importante, en un tridente que completan Rodríguez y el propio Valentino Simoni, fórmula que intentará darle más alegrías a este Gimnasia y Esgrima de Primera.
Ulises Sánchez, otro debut positivo en Gimnasia y Esgrima
El mercado de pases del Lobo dejó en el final la llegada de Ulises Sánchez. El volante llegó de Belgrano de Córdoba y fue titular de inmediato en el estreno en casa contra San Lorenzo. Con mucho despliegue y buen pase, el volante se ganó los primeros aplausos del público mensana en su primer duelo oficial en el club,