La penalizaron pero igual está en la final del Abierto de Australia: Aryna Sabalenka va por la revancha

Aryna Sabalenka se metió en la final del Abierto de Australia por cuarta vez consecutiva

Carolina Quiroga
Carolina Quiroga
Aryna Sabalenka está en la final del Abierto de Australia 2026. 

Aryna Sabalenka accedió a la final del Abierto de Australia por cuarta vez consecutiva tras vencer a Elina Svitolina por 6-2 y 6-3. La número uno del mundo alcanzó 35 victorias en el primer en la superficie de Melbourne y buscará su revancha en la final luego de caer el año pasado ante Madison Keys.

Sabalenka deslumbró con su tenis una vez más en la Rod Laver Arena y demostró por qué lidera el ranking WTA. La bielorrusa buscará conquistar su tercer Abierto de Australia luego de que se hiciera con el trofeo en el 2023 y 2024.

La penalización para Aryna Sabalenka en plena semifinal del Abierto de Australia

En el cuarto punto del primer set, Aryna Sabalenka recibió una penalización por parte de la jueza de silla por una situación particular. En el transcurso del game, la número uno del mundo emitió un sonido extraño al devolver la pelota, pensando que la misma iba destinada a salir de la línea final.

En el manual de Reglas de Tenis, elaborado por la Federación Internacional, está establecido que si en el transcurso de un punto un jugador se ve obstaculizado por una acción deliberada del oponente, el rival tendrá el beneficio de ganar el tanto dada la malicia de la intención de su adversario.

La jueza Louise Engzell así lo interpretó en el cuarto game y por eso penalizó a Sabalenka por Hindrance (la sanción) con un punto. La bielorrusa protestó y pidió la repetición pero la decisión de la árbitro se mantuvo. "No es tu sonido normal", alegó Engzell. Posterior a ello, Aryna lanzó una mirada fulminante a hacia la referee y continuó con el partido hasta quedarse finalmente con la victoria.

En la final, Aryna Sabalenka se medirá ante Elena Rybakina, número cinco del mundo, quien se impuso a Jessica Pegula en la segunda semifinal del Abierto de Australia por 6-3 y 7-6 (7). Rybakina accedió a una final de Grand Slam luego de tres años sin poder conseguirlo y se medirá ante su verduga en la instancia definitoria de este mismo certamen pero de la edición 2023.

