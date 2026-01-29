La penalizaron pero igual está en la final del Abierto de Australia: Aryna Sabalenka va por la revancha

En el manual de Reglas de Tenis, elaborado por la Federación Internacional, está establecido que si en el transcurso de un punto un jugador se ve obstaculizado por una acción deliberada del oponente, el rival tendrá el beneficio de ganar el tanto dada la malicia de la intención de su adversario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNtenis/status/2016798559119593927&partner=&hide_thread=false A Sabalenka le cobraron hindrance y no lo podía creer...



Mirá el #AO26 en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/PQCrKkWQxM — ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 29, 2026

La jueza Louise Engzell así lo interpretó en el cuarto game y por eso penalizó a Sabalenka por Hindrance (la sanción) con un punto. La bielorrusa protestó y pidió la repetición pero la decisión de la árbitro se mantuvo. "No es tu sonido normal", alegó Engzell. Posterior a ello, Aryna lanzó una mirada fulminante a hacia la referee y continuó con el partido hasta quedarse finalmente con la victoria.

En la final, Aryna Sabalenka se medirá ante Elena Rybakina, número cinco del mundo, quien se impuso a Jessica Pegula en la segunda semifinal del Abierto de Australia por 6-3 y 7-6 (7). Rybakina accedió a una final de Grand Slam luego de tres años sin poder conseguirlo y se medirá ante su verduga en la instancia definitoria de este mismo certamen pero de la edición 2023.