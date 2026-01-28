Copa Davis: Javier Frana tuvo que tomar una decisión antes del largo viaje a Corea del Sur

“No me parecía bien ir sin estar al 100%. No se lo merece el equipo, y tampoco quiero dejar esa imagen. Es preferible que otro de los chicos pueda disfrutar de lo que es jugar una Copa Davis y compartir esa semana con todo el cuerpo técnico, que la verdad es impresionante”.

Juan Pablo Ficovich, el nuevo debutante en Copa Davis

El equipo nacional estará conformado por Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez, Juan Pablo Ficovich y Guido Andreozzi.

Ficovich, de 29 años y 161 del ranking (fue 125 en 2023) ganó 3 títulos Challenger en singles y 4 en dobles, y en el Abierto de Australia cayó en primera ronda de la qualy.

“Es una alegría inmensa. Es un sueño. De chiquito iba siempre a Parque Roca y ahora, poder representar a Argentina en la Davis, es una locura. Me agarró de sorpresa y trataré de aportar desde donde me toque al equipo”, comentó Ficovich.

Cuándo juega Argentina vs. Corea del Sur por la Copa Davis

La delegación nacional partirá este viernes 30 a las 21:30 y arribará a Busán el domingo 1 de febrero a las 19:30 (hora local). En ese vuelo lo harán, además del cuerpo técnico comandado por Javier Frana, el propio Ficovich y Andreozzi. Tirante viajará desde Bahrein, Gómez, desde Vietnam, y Trungelliti, desde Europa, donde reside.

Argentina iniciará los entrenamientos en suelo coreano el lunes 2, de cara al debut del viernes 6 (a las 23:00 de nuestro país). La serie culminará en la madrugada del domingo (a partir de la 1:00) y será televisado en TyC Sports y DSports.