Copa Davis: Javier Frana tuvo que tomar una decisión antes del largo viaje a Corea del Sur

En la cuenta regresiva del viaje a Corea del Sur, el equipo argentino de Copa Davis sumó un nuevo inconveniente por la lesión de Andrés Molteni, cuyo remplazante designado por Javier Frana será Juan Pablo Ficovich.
De esta manera, el capitán contará con cinco jugadores debutantes para afrontar la serie correspondiente a la primera ronda de los Qualifiers 2026.
“Es una lástima para mí no llegar a esta serie de Copa Davis, porque tenía muchas ganas. Representar a Argentina siempre es un orgullo. Vengo con un dolor en el hombro desde la pretemporada. Hasta último momento esperé porque quería ir, pero no tenía mucho sentido”, explicó Molteni de 37 años, quien padece una tendinitis en el hombro derecho.
“No me parecía bien ir sin estar al 100%. No se lo merece el equipo, y tampoco quiero dejar esa imagen. Es preferible que otro de los chicos pueda disfrutar de lo que es jugar una Copa Davis y compartir esa semana con todo el cuerpo técnico, que la verdad es impresionante”.
El equipo nacional estará conformado por Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez, Juan Pablo Ficovich y Guido Andreozzi.
Ficovich, de 29 años y 161 del ranking (fue 125 en 2023) ganó 3 títulos Challenger en singles y 4 en dobles, y en el Abierto de Australia cayó en primera ronda de la qualy.
“Es una alegría inmensa. Es un sueño. De chiquito iba siempre a Parque Roca y ahora, poder representar a Argentina en la Davis, es una locura. Me agarró de sorpresa y trataré de aportar desde donde me toque al equipo”, comentó Ficovich.
La delegación nacional partirá este viernes 30 a las 21:30 y arribará a Busán el domingo 1 de febrero a las 19:30 (hora local). En ese vuelo lo harán, además del cuerpo técnico comandado por Javier Frana, el propio Ficovich y Andreozzi. Tirante viajará desde Bahrein, Gómez, desde Vietnam, y Trungelliti, desde Europa, donde reside.
Argentina iniciará los entrenamientos en suelo coreano el lunes 2, de cara al debut del viernes 6 (a las 23:00 de nuestro país). La serie culminará en la madrugada del domingo (a partir de la 1:00) y será televisado en TyC Sports y DSports.