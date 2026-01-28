Juan Román Riquelme tiene cada vez más detractores. Por su condición de ídolo, las críticas tardaron en llegar, pero luego de no conseguir logros deportivos y tomar decisiones polémicas en su gestión como vice y presidente, el hincha de Boca perdió la paciencia.
Juan Román Riquelme, duramente criticado por un ex Boca: "No le hace bien a la gente"
Riquelme sumó un nuevo crítico a su gestión. "Me cansa escucharlo en cada entrevista", dijo el ex Boca
En esta oportunidad, uno de los que no tardó en enfrentarlo fue Pablo Mouche, el exjugador de Boca, que participó en el nuevo canal de streaming del medio partidario Planeta Boca Juniors.
Mouche criticó duramente a Juan Román Riquelme
Uno de los puntos más tensos de la crítica de Mouche fue el marcado egocentrismo que percibe en el discurso del Diez. Para Mouche, la narrativa de Riquelme invisibiliza a otros grandes ídolos de la institución que fueron clave en la época dorada Xeneize.
"Basta del 'yo le gané'. No, flaco, vos no le ganaste, el equipo le ganó. En el banco estaba Carlos Bianchi", sentenció Mouche, recordando el éxito ante el Real Madrid en el año 2000.
Otra de las aristas de la dura crítica se centró en su forma de declarar. "Me cansa escuchar a Riquelme en cada entrevista. Lo único que hace es echarle la culpa a la oposición o agarrársela con el periodismo", dijo.
Días atrás, y en diálogo con el periodista Flavio Azzaro, Riquelme declaró, entre otras cosas, que ganó títulos en Boca con "sueldo de juvenil", en una frase que no cayó para nada bien en muchas personas. Mouche fue una de ellas.
Más allá de los recuerdos de la cancha, Mouche apuntó a la actualidad institucional. Según el exjugador, la falta de autocrítica de Riquelme "no le hace bien al hincha de Boca".
Cuándo finaliza la gestión de Riquelme en Boca
La gestión de Juan Román Riquelme como presidente del Club Atlético Boca Juniors finalizará a fines de 2027, con la celebración de nuevas elecciones presidenciales en diciembre de ese año.
El ídolo de Boca fue elegido presidente en diciembre de 2023, en una elección histórica, tras cumplir un mandato previo como vicepresidente bajo la sombra de Jorge Amor Ameal.