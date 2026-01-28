Juan Román Riquelme, duramente criticado por un ex Boca: "No le hace bien a la gente"

"Basta del 'yo le gané'. No, flaco, vos no le ganaste, el equipo le ganó. En el banco estaba Carlos Bianchi", sentenció Mouche, recordando el éxito ante el Real Madrid en el año 2000.

Otra de las aristas de la dura crítica se centró en su forma de declarar. "Me cansa escuchar a Riquelme en cada entrevista. Lo único que hace es echarle la culpa a la oposición o agarrársela con el periodismo", dijo.

Juan Román Riquelme Riquelme sigue siendo blanco de críticas.

Días atrás, y en diálogo con el periodista Flavio Azzaro, Riquelme declaró, entre otras cosas, que ganó títulos en Boca con "sueldo de juvenil", en una frase que no cayó para nada bien en muchas personas. Mouche fue una de ellas.

Más allá de los recuerdos de la cancha, Mouche apuntó a la actualidad institucional. Según el exjugador, la falta de autocrítica de Riquelme "no le hace bien al hincha de Boca".

Cuándo finaliza la gestión de Riquelme en Boca

La gestión de Juan Román Riquelme como presidente del Club Atlético Boca Juniors finalizará a fines de 2027, con la celebración de nuevas elecciones presidenciales en diciembre de ese año.

El ídolo de Boca fue elegido presidente en diciembre de 2023, en una elección histórica, tras cumplir un mandato previo como vicepresidente bajo la sombra de Jorge Amor Ameal.