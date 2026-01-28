"No me gusta la soberbia": el arquero que criticó a Dibu Martínez y calienta la previa del Mundial

"Cada uno tiene su personalidad, yo soy más perfil bajo... A mí no me gusta la soberbia. Yo como persona soy así y como compañero diría que mantengan ese perfil porque es nuestro perfil como uruguayos", dijo el jugador del Inter de Brasil.

A pesar de la polémica, Rochet no escatimó en halagos para las capacidades técnicas del actual campeón del mundo y bicampeón de América. El "Chino" fue contundente: "Como golero es un fenómeno".

Como no puede ser de otra forma, el comentario de Rochet despertó la furia de algunos hinchas argentinos, que inmediatamente defendieron al Dibu. "Rochet, para ser soberbio primero hay que ganar", rezó un comentario destacado.

La pregunta que muchos se hacen es si, en la previa del Mundial 2026, la declaración de Rochet se hablará en el vestuario de la Selección Argentina, que se asegura de tener a uno de los mejores arqueros del mundo para buscar el bicampeonato mundial.

Cuándo vuelve a jugar el Dibu Martínez en Aston Villa

El Dibu Martínez volverá a jugar con el Aston Villa el jueves, 29 de enero de 2026 a las 17:00 (GMT-03:00) contra el Red Bull Salzburg en Villa Park por la UEFA Europa League.

En Premier League, los villanos tienen un gran presente, ya que se encuentran terceros, por detrás de Arsenal y Manchester City, siendo un equipo difícil de vencer fin de semana tras fin de semana.