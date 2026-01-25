Enzo Fernández, Buendía y Dibu Martínez fueron noticia en la Premier League

Embed

A los 19' del complemento, una mano dentro del área abrió la puerta para el gol del campeón del mundo, que enfrentó a Henderson y le ganó el duelo.

Enzo abrió el pie con un remate potente, y superó al arquero del Palace, que se quedó parado esperando un remate al medio del arco.

dibu-martinez Dibu Martínez la rompió en el Aston Villa.

Buendía y Dibu Martínez se destacaron en el Aston Villa

Emiliano Buendía y Dibu Martínez sobresalieron en el triunfo por 2 a 0 del Aston Villa sobre Newcastle, de visitante.

En un partido luchado, Newcastle estuvo a punto de marcar el primero antes del minuto de juego. Sandro Tonali hizo una gran jugada, pero Emiliano Martínez se hizo gigante, se estiró para detener el remate y terminó haciéndolo con sus pies, casi como aquella mítica atajada ante Kolo Muani en la final del Mundial 2022.

Pocos minutos después de la gran tajada de Dibu Martínez, quien apareció para romper el cero fue Emiliano Buendía y lo hizo con un golazo al ángulo.

Faltando dos minutos para el final del partido el inglés Ollie Watkins puso el 2-0 definitivo.