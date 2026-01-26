Mundial 2026: las 3 figuras de Argelia que pueden complicar a la Selección argentina

Estamos hablando de Argelia, un país africano que llega al Mundial 2026 sin sobresaltos y realizando una eliminatoria con 8 victorias, que le dio su pasaje a Estados Unidos. La diferencia de los planteles con sus rivales (Uganda y Mozambique los más destacados) es abismal: Riyad Mahrez, Luca Zidane, Ramy Bensebaini o Ibrahim Maza.

argelia 2

Argelia se destaca por contar con mucho recambio en la delantera, e inclusive dandose el lujo de dejar nombres fuertes o históricos fuera de la convocatoria de los últimos partidos, como es el caso de Islam Slimani o Houssem Aouar. Para el Mundial 2026 llega con una base importante y sólida, para prestar atención.

Los nombres que la Selección argentina debe mirar, combinan actualidad y experiencia, marcando la base de la Argelia para el Mundial 2026. Estos son:

Riyad Mahrez: Jugador de 34 años, que actualmente juega en el Al-Ahli Saudí F. C. de la Liga Profesional Saudí, pero que es recordado por su paso en el Manchester City. Excelente golpeo, enganches magistrales y una visión que pocos tienen, lo vuelven la principal amenaza para la Selección argentina.

Ramy Bensebaini: Jugador de 30 años, que milita en el Borussia Dortmund, y que aparece como la carta fuerte de Argelia en defensa. Alto, de gran porte físico y con anticipos que lo vuelven top a la hora de hablar de defensas que irán al Mundial 2026.

Ibrahim Maza: Jugador de apenas 20 años, que juega en el Bayern Leverkusen, y que se postula como la promesa de Argelia en el mediocampo. Ágil, con mucho recorrido y juego asociativo, será sin duda uno de los dolores de cabeza para Scaloni y la Selección argentina.

argelia 1 Riyad Mahrez es capitán y figura de Argelia.

Encabezado por Vladimir Petkovi, técnico esloveno, Argelia se caracteriza por jugar con un estilo rápido, corto, priorizando un mediocampo muy poblado. De no mediar sorpresas, apuntará al Mundial 2026 con una formación 4-2-3-1.

Cómo es el fixture de Argelia en el Mundial 2026: cuándo juega con la Selección argentina

Para el Mundial 2026, Argelia completa el grupo J con la Selección argentina, Jordania y Austria. El fixture se compone de la siguiente manera: