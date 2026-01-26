Cada vez falta menos para el Mundial 2026 y el fanatismo por la Selección argentina comienza a aflorar. Las charlas futboleras ya no solo van por el lado de qué jugadores deben integrar la lista de 26 convocados, sino también por los rivales de la Argentina, que no son tan accesibles como parecen.
Mundial 2026: las 3 figuras de Argelia que pueden complicar a la Selección argentina
A pesar de ser los últimos campeones del mundo, la Selección argentina debe cuidarse de jugadores que pueden ser un dolor de cabeza en el Mundial 2026
Argelia aparece como el rival a vencer en el Mundial 2026, y si bien todos pensaban que se trata de un equipo menor, la Selección argentina debe cuidarse de algunos nombres. El país africano no solo tiene figuras ya consagradas como Riyad Mahrez, sino que también aparecen promesas para prestarle atención.
3 jugadores a cuidarse de Argelia en el Mundial 2026
Argelia vuelve a participar en una Copa del Mundo luego de más de 12 años, y es que su última participación fue en el Mundial de Brasil, con un paso corto pero que es recordado por poner contra las cuerdas a Alemania. Para el Mundial 2026, buscará mejorar su rendimiento con un plantel muy mejorado.
Estamos hablando de Argelia, un país africano que llega al Mundial 2026 sin sobresaltos y realizando una eliminatoria con 8 victorias, que le dio su pasaje a Estados Unidos. La diferencia de los planteles con sus rivales (Uganda y Mozambique los más destacados) es abismal: Riyad Mahrez, Luca Zidane, Ramy Bensebaini o Ibrahim Maza.
Argelia se destaca por contar con mucho recambio en la delantera, e inclusive dandose el lujo de dejar nombres fuertes o históricos fuera de la convocatoria de los últimos partidos, como es el caso de Islam Slimani o Houssem Aouar. Para el Mundial 2026 llega con una base importante y sólida, para prestar atención.
Los nombres que la Selección argentina debe mirar, combinan actualidad y experiencia, marcando la base de la Argelia para el Mundial 2026. Estos son:
- Riyad Mahrez: Jugador de 34 años, que actualmente juega en el Al-Ahli Saudí F. C. de la Liga Profesional Saudí, pero que es recordado por su paso en el Manchester City. Excelente golpeo, enganches magistrales y una visión que pocos tienen, lo vuelven la principal amenaza para la Selección argentina.
- Ramy Bensebaini: Jugador de 30 años, que milita en el Borussia Dortmund, y que aparece como la carta fuerte de Argelia en defensa. Alto, de gran porte físico y con anticipos que lo vuelven top a la hora de hablar de defensas que irán al Mundial 2026.
- Ibrahim Maza: Jugador de apenas 20 años, que juega en el Bayern Leverkusen, y que se postula como la promesa de Argelia en el mediocampo. Ágil, con mucho recorrido y juego asociativo, será sin duda uno de los dolores de cabeza para Scaloni y la Selección argentina.
Encabezado por Vladimir Petkovi, técnico esloveno, Argelia se caracteriza por jugar con un estilo rápido, corto, priorizando un mediocampo muy poblado. De no mediar sorpresas, apuntará al Mundial 2026 con una formación 4-2-3-1.
Cómo es el fixture de Argelia en el Mundial 2026: cuándo juega con la Selección argentina
Para el Mundial 2026, Argelia completa el grupo J con la Selección argentina, Jordania y Austria. El fixture se compone de la siguiente manera:
- Debuta con la Selección argentina el 16 de junio a las 10 de la noche
- Segundo partido con Jordania, el 23 de junio a las 12 del mediodía
- Cerrará el grupo el 27 de junio a las 11 de la noche