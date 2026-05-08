Inédito: el Mundial 2026 tendrá una ceremonia inaugural en tres versiones

Ceremonia inaugural por tres para el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá su primera ceremonia de apertura el 11 de junio y el escenario será el ya legendario Estadio Azteca (oficialmente Estadio Ciudad de México), en la que será su tercer acto inaugural mundialista (1970, 1986 y 2026), además de haberlo sido también de los Juegos Olímpicos de 1968.

Acompañando a los actos protocolares y artísticos, habrá grande números musicales, con la actuación de los grupos locales Maná, Los Ángeles Azules; y Belinda.

futbol-mundial 2026-estadio bmo field-canada En el BMO Field de Toronto se hará la ceremonia inaugural para Canadá.

Canadá

Al día siguiente, 12 de junio, llega el turno de la celebración inaugural en Canadá. El estadio elegido ha sido el BMO Field -Estadio Nacional de Canadá-, en la ciudad de Toronto, provincia de Ontario.

Allí los artistas que harán las principales actuaciones musicales serán Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara.

A continuación se jugará el encuentro entre la selección de Canadá y Bosnia y Herzegovina.

futbol-mundial-sofistadium-los angeles El SoFi Stadium de los Angeles, albergará la ceremonia inicial para Estados Unidos.

Estados Unidos

Finalmente, el mismo 12 de junio, se dará inicio al Mundial 2026 para Estados Unidos en el SoFi Stadium, de Inglewood, California, con la presentación de Katy Perry, Lisa (Blackpink), Future y DJ Sanjoy.

Tras esta celebración se jugará el duelo Estados Unidos y Paraguay.