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ACTO INAUGURAL TRIPARTITO

Inédito: el Mundial 2026 tendrá una ceremonia inaugural en tres versiones

Si bien la apertura de la Copa Mundial de Fútbol 2026 será el 11 de junio en México, Estadios Unidos y Canadá tendrán su ceremonia inaugural propia

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El mítico estadio Azteca será la sede de la ceremonia inaugural del Mundial 2026, para la sede mexicana. Estados Unidos y Canadá tendrán la propia al día siguiente.

El mítico estadio Azteca será la sede de la ceremonia inaugural del Mundial 2026, para la sede mexicana. Estados Unidos y Canadá tendrán la propia al día siguiente.

La Copa Mundial de Fútbol 2026, además de ser inédita en su cantidad de equipos participantes y ser organizada en forma tripartita en los países de América del Norte -Estados Unidos, México y Canadá-, se destacará también porque no tener una ceremonia inaugural única.

Precisamente, desde la FIFA anunciaron que no habrá una, si no tres actos inaugurales, correspondientes a cada uno de los países anfitriones. El primero será el de la anunciada fecha de inicio del 11 de junio, que tendrá lugar en México. En los días subsiguientes, le tocará el turno a Canadá, y finalmente a Estados Unidos.

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Ceremonia inaugural por tres para el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá su primera ceremonia de apertura el 11 de junio y el escenario será el ya legendario Estadio Azteca (oficialmente Estadio Ciudad de México), en la que será su tercer acto inaugural mundialista (1970, 1986 y 2026), además de haberlo sido también de los Juegos Olímpicos de 1968.

Acompañando a los actos protocolares y artísticos, habrá grande números musicales, con la actuación de los grupos locales Maná, Los Ángeles Azules; y Belinda.

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En el BMO Field de Toronto se har&aacute; la ceremonia inaugural para Canad&aacute;.

En el BMO Field de Toronto se hará la ceremonia inaugural para Canadá.

Canadá

Al día siguiente, 12 de junio, llega el turno de la celebración inaugural en Canadá. El estadio elegido ha sido el BMO Field -Estadio Nacional de Canadá-, en la ciudad de Toronto, provincia de Ontario.

Allí los artistas que harán las principales actuaciones musicales serán Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara.

A continuación se jugará el encuentro entre la selección de Canadá y Bosnia y Herzegovina.

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El SoFi Stadium de los Angeles, albergar&aacute; la ceremonia inicial para Estados Unidos.

El SoFi Stadium de los Angeles, albergará la ceremonia inicial para Estados Unidos.

Estados Unidos

Finalmente, el mismo 12 de junio, se dará inicio al Mundial 2026 para Estados Unidos en el SoFi Stadium, de Inglewood, California, con la presentación de Katy Perry, Lisa (Blackpink), Future y DJ Sanjoy.

Tras esta celebración se jugará el duelo Estados Unidos y Paraguay.

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