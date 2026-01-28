Cómo proteger el color de la ropa usando un poco de sal: truco de lavado efectivo

Elena Morales, consultora de sostenibilidad textil, explica lo siguiente: "El uso de sal en el lavado no solo mantiene los colores vibrantes, sino que reduce la necesidad de suavizantes comerciales, cuyos residuos suelen dañar los sensores de los lavarropas de última generación".

Además de preservar el color, este truco impacta directamente en el bolsillo. Con el incremento en el costo de los productos de limpieza especializados, la sal ofrece una alternativa de bajo costo.

sal para lavar en lavarropas La sal reduce la necesidad de uso de suavizantes comerciales.

Por otro lado, el hecho de evitar el uso de suavizantes sintéticos, los hogares contribuyen a la salud de los ecosistemas marinos, ya que la sal se disuelve sin dejar residuos tóxicos.

Paso a paso: cómo realizar este tipo de lavado casero en el lavarropas

Para quienes buscan implementar este método hoy mismo, los especialistas recomiendan el protocolo de tres pasos para la ropa nueva: