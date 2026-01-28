La Brujita Verón vs. Santiago Ascacíbar: el duelo que calentó la previa entre Estudiantes y Boca

La salida de Santiago Ascacíbar de Estudiantes de La Plata rumbo a Boca dejó secuelas que excedieron lo futbolístico y tuvieron su capítulo más fuerte en redes sociales con el presidente del Pincha: Juan Sebastián Verón.
La salida de Santiago Ascacíbar de Estudiantes de La Plata rumbo a Boca dejó secuelas en su relación con Juan Sebastián Verón.
La salida de Santiago Ascacíbar de Estudiantes de La Plata rumbo a Boca dejó secuelas que excedieron lo futbolístico y tuvieron su capítulo más fuerte en redes sociales con el presidente del Pincha: Juan Sebastián Verón.
Luego de las declaraciones del mediocampista, quien en su presentación confesó “amar a Boca” y reconoció haber rechazado ofertas de River, La Brujita reaccionó con un posteo que encendió la polémica, horas antes del encuentro entre ambos equipos por el Torneo Apertura.
Las palabras de Ascacibar no cayeron bien en el entorno del club platense y, si bien Verón evitó dar explicaciones públicas sobre la transferencia, eligió expresarse de manera indirecta a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen con Alejandro Sabella acompañada de una frase contundente.
“Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras”, fue el texto publicado Verón, una cita históricamente atribuida a Sabella que rápidamente fue interpretada como un mensaje a Ascacibar, quien, meses atrás, había asegurado que en el fútbol argentino solo jugaría en Estudiantes.
Otro condimento más previo al cruce de este miércoles fue el video que subió Estudiantes en sus redes sociales indicando "Todos juntos".
En el mismo aparece Verón llegando en moto a la concentración de City Bell y saludando a jugadores y cuerpo técnico.
El malestar quedó aún más expuesto cuando hinchas del Pincha advirtieron otro gesto que no pasó inadvertido: Verón dejó de seguir a Ascacibar en Instagram tras confirmarse su llegada a Boca.
El movimiento simbólico reforzó la idea de una ruptura definitiva entre el presidente y uno de los referentes más identificados con el club en los últimos años.
El impacto económico en Estudiantes quedó en segundo plano, y el foco estuvo en el peso simbólico de la salida, y en las consecuencias de las palabras dichas en el pasado.