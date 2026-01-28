La Brujita Verón vs. Santiago Ascacíbar: el duelo que calentó la previa entre Estudiantes y Boca

“Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras”, fue el texto publicado Verón, una cita históricamente atribuida a Sabella que rápidamente fue interpretada como un mensaje a Ascacibar, quien, meses atrás, había asegurado que en el fútbol argentino solo jugaría en Estudiantes.

El video de Estudiantes antes de jugar con Boca: "Todos juntos"

Otro condimento más previo al cruce de este miércoles fue el video que subió Estudiantes en sus redes sociales indicando "Todos juntos".

En el mismo aparece Verón llegando en moto a la concentración de City Bell y saludando a jugadores y cuerpo técnico.

TODOS JUNTOS — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 28, 2026

Verón contra Ascacibar en la previa de Estudiantes vs. Boca

El malestar quedó aún más expuesto cuando hinchas del Pincha advirtieron otro gesto que no pasó inadvertido: Verón dejó de seguir a Ascacibar en Instagram tras confirmarse su llegada a Boca.

"Él obviamente tenía ganas de irse a Boca ¿Qué tiene de malo tener ese deseo? En ningún momento nos presionó. También trascendió que los compañeros estaban enojados. Todas mentiras" (Agustín Alayes).

El movimiento simbólico reforzó la idea de una ruptura definitiva entre el presidente y uno de los referentes más identificados con el club en los últimos años.

El impacto económico en Estudiantes quedó en segundo plano, y el foco estuvo en el peso simbólico de la salida, y en las consecuencias de las palabras dichas en el pasado.