¡River y la bomba del mercado de pases! Un jugador de Chelsea llega a préstamo al equipo de Gallardo

Según informó Fabrizio Romano, palabra autorizada para hablar sobre los fichajes y traspasos en el mundo del fútbol, Marcelo Gallardo sumará a sus filas la figura de Kendry Páez. El futbolista de 18 años aterrizará en Núñez proveniente de Chelsea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2016595282713055268&partner=&hide_thread=false EXCLUSIVE: River Plate agree deal to sign Kendry Páez on loan from Chelsea, here we go! #CFC recall Kendry from Strasbourg loan with new talents coming, Páez travels to Buenos Aires for medical tests as ideal solution for his development.



Season long loan agreed pic.twitter.com/F7PuOz3Qzr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2026

Los Blues lo ceden a préstamo por un año y River tendrá un derecho de vidriera de cara a una posible venta a futuro. El joven talento acepta venir porque ve que jugar en el Millonario será clave de cara al Mundial que se avecina.