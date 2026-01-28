¡River y la bomba del mercado de pases! Un jugador de Chelsea llega a préstamo al equipo de Gallardo

A horas de su primer partido de la temporada en el estadio Monumental, que será este miércoles desde las 20 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, River dio el gran golpe del mercado de pases en el fútbol argentino.
En la previa del partido de este miércoles ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, River llegó a un acuerdo para sumar a sus filas una estrella de nivel mundial
A horas de su primer partido de la temporada en el estadio Monumental, que será este miércoles desde las 20 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, River dio el gran golpe del mercado de pases en el fútbol argentino.
Según informó Fabrizio Romano, palabra autorizada para hablar sobre los fichajes y traspasos en el mundo del fútbol, Marcelo Gallardo sumará a sus filas la figura de Kendry Páez. El futbolista de 18 años aterrizará en Núñez proveniente de Chelsea.
Los Blues lo ceden a préstamo por un año y River tendrá un derecho de vidriera de cara a una posible venta a futuro. El joven talento acepta venir porque ve que jugar en el Millonario será clave de cara al Mundial que se avecina.
Kendry Páez, quien a los 16 años fue comprado por Chelsea en 20.000.000 de euros, se encontraba jugando en el Racing de Estrasburgo (Francia). El elenco inglés decidió repescarlo y cederlo a préstamo al elenco de Núñez por un año.
El habilidoso mediocampista ofensivo no solamente brilló en las formativas de la Selección de Ecuador, sino que a una corta edad supo convertirse en una pieza clave de la Mayor. Desde su debut en 2023, acumula dos goles y tres asistencias en un total de 23 juegos disputados.