Un niño de 12 años murió en un accidente entre una bicicleta y una camioneta en Tunuyán

Un niño de 12 años murió este miércoles en un accidente de tránsito en calle Aru Moisés y Ruta 92, en Vista Flores, Tunuyán. El siniestro vial involucró a una camioneta manejada por un hombre de 58 años y a una bicicleta, conducida por la víctima fatal.
Por causas que aún investiga la Policía Científica, ambos vehículos chocaron en el cruce de esa localidad tunuyanina, según informó el Ministerio de Seguridad.
El impacto provocó heridas de extrema gravedad en el niño, quien falleció en el lugar del accidente antes de que pudieran asistirlo.
Personal policial y del sistema de emergencias llegó hasta el escenario del choque y los efectivos realizaron las actuaciones correspondientes.
La Fiscalía de Tunuyán comenzó con la investigación del accidente y ordenó el peritaje de la Policía Científica para determinar la mecánica exacta del hecho y establecer responsabilidades. Por el momento, no trascendieron detalles sobre posibles medidas contra el conductor de la camioneta.