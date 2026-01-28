Un hombre de 76 años fue encontrado sin vida en su casa de Tunuyán tras un incendio que afectó directamente el lugar donde estaba. Los Bomberos fueron quienes sacaron el cuerpo de la víctima y los médicos de una ambulancia confirmaron que estaba sin signos vitales. La familia maneja una hipótesis de lo ocurrido.
Un hombre de 76 años murió tras un incendio en su casa de Tunuyán
La víctima fue encontrada por Bomberos en el interior de su casa de Tunuyán, tras un llamado que alertó sobre el incendio
Alrededor de las 8 de este miércoles varios llamados al 911 alertaron sobre un incendio en calle Tabanera, cerca de la ruta 92, en Colonia Las Rosas, en Tunuyán.
Móviles de la Policía llegaron a la casa y confirmaron que el incendio estaba activo por lo que pidieron la asistencia de Bomberos de la Policía y Voluntarios de Tunuyán.
Cuando los Bomberos controlaron las llamas e ingresaron a la vivienda, encontraron al hombre que estaba inconsciente.
Las teorías del incendio que provocó la muerte de un hombre en su casa
Los Bomberos sacaron al hombre del interior de su casa y rápidamente fue asistido por los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado que estaba en el lugar.
Pese a las maniobras que hicieron los médicos, minutos después confirmaron que el hombre de 76 años había muerto.
Los peritos de Bomberos y la Policía Científica deben hacer los peritajes correspondientes para determinar cuál fue la causa que provocó el incendio que se cobró una vida.
Mientras, los familiares del hombre detallaron a la Policía que la víctima usaba oxígeno domiciliario ya que tenía EPOC, pero el problema era que la persona continuaba con el hábito de fumar cerca del aparato.
Los mismos indicaron que no era la primera vez que este accionar del hombre provocó incendios en la casa, aunque de menor magnitud.