Un hombre de 76 años murió tras un incendio en su casa de Tunuyán

Cuando los Bomberos controlaron las llamas e ingresaron a la vivienda, encontraron al hombre que estaba inconsciente.

Las teorías del incendio que provocó la muerte de un hombre en su casa

Los Bomberos sacaron al hombre del interior de su casa y rápidamente fue asistido por los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado que estaba en el lugar.

Pese a las maniobras que hicieron los médicos, minutos después confirmaron que el hombre de 76 años había muerto.

bomberos rescate nene pozo guaymallén ambulancia Foto: Gentileza

Los peritos de Bomberos y la Policía Científica deben hacer los peritajes correspondientes para determinar cuál fue la causa que provocó el incendio que se cobró una vida.

Mientras, los familiares del hombre detallaron a la Policía que la víctima usaba oxígeno domiciliario ya que tenía EPOC, pero el problema era que la persona continuaba con el hábito de fumar cerca del aparato.

Los mismos indicaron que no era la primera vez que este accionar del hombre provocó incendios en la casa, aunque de menor magnitud.