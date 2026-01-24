El gobernador de Chubut pidió la remoción de las autoridades del parque Los Alerces tras los incendios

Incendios en Chubut extinguieron 22 de los 32 focos, pero el fuego sigue activo Tremendas imágenes de los incendios en Chubut.

Incendios fuera de control en el Parque Nacional Los Alerces

El documento sostiene que el incendio -originado entre el 6 y el 8 de diciembre por la caída de un rayo en el brazo sur del Lago Menéndez- fue detectado recién el 9 de diciembre y que durante semanas no se tomaron medidas contundentes para su contención, lo que derivó en una expansión descontrolada a partir de enero, recalcaron.

“Este escenario extremo no puede atribuirse a un hecho imprevisible, sino que es la consecuencia directa de una cadena previa de omisiones y errores de conducción”, señalaron las entidades firmantes del pedido.

incendios chubut.jpg El fuego ha causado importantes daños económicos y ambientales.

Solicitaron además una auditoría independiente, la designación de nuevas autoridades con experiencia en manejo de incendios forestales y la convocatoria urgente a una mesa regional participativa.

El Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, atraviesa una de las emergencias más graves de las últimas décadas, con impacto en biodiversidad, recursos hídricos y actividad turística, además de poner en riesgo el prestigio internacional del sitio protegido.

Fuente: Noticias Argentinas