Incendios en Chubut: imágenes satelitales revelan devastación

Durante la noche de ayer, la brigada nocturna empleó herramientas manuales y equipos de agua para controlar los focos activos, mientras que los medios aéreos se utilizaron a requerimiento del personal. El operativo cuenta con un total de 526 personas desplegadas en el área.

Imágenes satelitales del incendio

Las imágenes satelitales muestran el impacto de los incendios activos y las áreas quemadas en los departamentos de Futaleufú y Cushamen.

En verde, la vegetación aún intacta. En tonos celestes, el humo que se dispersa sobre lagos y valles. En bordo las áreas quemadas y los incendios activos en rojo intenso. La comparación con imágenes previas deja en evidencia cómo el fuego avanzó y transformó el paisaje.

INCENDIOS SATELITAL

En paralelo, tras la declaración del Estado de Catástrofe en Epuyén, donde el fuego consumió más de la mitad del ejido municipal, persisten focos de “comportamiento extremo” en el Parque Nacional Los Alerces, particularmente en la zona del Arroyo Braese, aunque las lluvias registradas en las últimas horas ayudaron a disminuir la intensidad de las llamas.