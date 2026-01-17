Incendios en Chubut: imágenes satelitales revelan devastación

Ya pasaron varios días de los incendios en Chubut y miles de personas se ven afectadas por ellos. También gran parte de la población se encuentra trabajando para ayudar a apaciguar los incendios y perder la menor cantidad de bosque verde. El SMN compartió imágenes de cómo se observan los incendios satelitalmente.
Grandes incendios
El día después de una media jornada atravesada por precipitaciones, el incendio forestal que comenzó el lunes 5 de enero en Puerto Patriada, localidad de El Hoyo, está contenido en un 85 % del perímetro, aunque persiste actividad en el 15 % restante.
Según el último informe emitido por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), cuya dependencia es la Secretaría de Bosques, la superficie afectada alcanza las 11.970 hectáreas y aún se desconoce la causa del siniestro.
Durante la noche de ayer, la brigada nocturna empleó herramientas manuales y equipos de agua para controlar los focos activos, mientras que los medios aéreos se utilizaron a requerimiento del personal. El operativo cuenta con un total de 526 personas desplegadas en el área.
Imágenes satelitales del incendio
Las imágenes satelitales muestran el impacto de los incendios activos y las áreas quemadas en los departamentos de Futaleufú y Cushamen.
En verde, la vegetación aún intacta. En tonos celestes, el humo que se dispersa sobre lagos y valles. En bordo las áreas quemadas y los incendios activos en rojo intenso. La comparación con imágenes previas deja en evidencia cómo el fuego avanzó y transformó el paisaje.
En paralelo, tras la declaración del Estado de Catástrofe en Epuyén, donde el fuego consumió más de la mitad del ejido municipal, persisten focos de “comportamiento extremo” en el Parque Nacional Los Alerces, particularmente en la zona del Arroyo Braese, aunque las lluvias registradas en las últimas horas ayudaron a disminuir la intensidad de las llamas.