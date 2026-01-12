Chubut: bajó el riesgo de incendios, pero continúan las tareas para extinguir el fuego activo en la Patagonia

Un helicóptero participa de los operativos para combatir los incendios Bomberos y vecinos voluntarios intentan combatir los incendios en el sur de Argentina. Imagen ilustrativa.

La caída de agua también reforzó el trabajo de brigadistas, bomberos voluntarios y equipos de emergencia, que desde hace más de una semana están desplegados en zonas como la cordillera y áreas rurales cercanas a localidades afectadas. Sin embargo, las alertas siguen vigentes, ya que el factor climático continúa siendo un elemento determinante en la evolución del fuego.

Operativo en marcha y apoyo federal

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó a través de sus redes sociales que el operativo desplegado para combatir los incendios incluye la participación de casi 300 brigadistas, medios aéreos y apoyo logístico de distintas áreas del Estado, en conjunto con equipos provinciales y voluntarios. En ese sentido, destacó la labor de las instituciones que trabajan en el ataque directo al fuego, el apoyo sanitario y la asistencia a las poblaciones afectadas.

A pesar de que la lluvia fue un alivio para los equipos en el terreno, las autoridades insisten en que la situación no está totalmente controlada y que se debe mantener la vigilancia activa para evitar rebrotes, especialmente ante la presencia de fuertes vientos y condiciones climáticas cambiantes que podrían reactivar focos apagados.

El gobierno nacional confirmó que 22 de los 32 focos de incendios ya fueron apagados Las llamas se expandieron a lo largo de más de 12.000 hectáreas de la Patagonia.

Impacto en la población y proyecciones

Las consecuencias de los incendios han sido significativas para la región: además de la extensa superficie arrasada, se registraron zonas rurales afectadas, cortes de servicios y evacuaciones preventivas en algunos sectores, aunque no se reportaron víctimas fatales en estos focos recientes.

Los habitantes de comunidades cercanas a los incendios expresaron alivio por la reducción del riesgo, pero subrayaron que la emergencia no termina hasta que todos los focos estén completamente controlados.

Se espera que, con las lluvias aisladas previstas para mitad de semana, las tareas de control y extinción se vean fortalecidas, aunque las condiciones meteorológicas adversas, como los vientos fuertes, podrían dificultar este proceso. Los equipos de emergencia continúan trabajando sin descanso, en uno de los operativos más complejos de los últimos años en la Patagonia.