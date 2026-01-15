Tragedia en el fuego: tres hermanos murieron en un incendio, el más chico tenía 4 años

A su vez, una adolescente de 17 años identificada bajo las siglas A.P y el pequeño de 3 años pudieron escapar de las llamas.

Las víctimas fatales fueron identificadas como: Celeste Villalba (27 años), Pilar Villalba (7) y Aitana Villalba (4).

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía 16 de La Plata, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta.

Se esperan las autopsias para este jueves y en el lugar trabajaron oficiales de Policía Científica, Bomberos, policías del Comando de Patrullas y de la Comisaría Tercera.