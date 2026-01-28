Bomba en River: quién es Kendry Páez, la joya que Chelsea compró en 20 millones

Pero esto no es todo. La principal meta del zurdo es llegar de la mejor manera posible al inicio del Mundial 2026, el cual se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio.

La carrera de Kendry Paez

El camino de la nueva joya de River no fue fácil. Aunque hoy es una estrella mundial, su carrera está marcada por récords y giros inesperados. Empezó a los cinco años en la Academia Alfaro Moreno. A los ocho, Barcelona de Ecuador no lo fichó porque su presidente consideró que era difícil pagar por un jugador de tan corta edad.

Tras pasar por las filas de Emelec y Patria, encontró su lugar en el mundo durante la temporada 2018. A los 12 años se sumó a las filas de Independiente del Valle, donde rápidamente deslumbró a propios y extraños.

A los 15 años debutó en la Primera División del fútbol de Ecuador (en 2023) y lo hizo con un golazo de volea. Ese día rompió dos récords históricos: fue el debutante y el goleador más joven de la Serie A de su país.

Tras ser la figura en un torneo en Austria, el Borussia Dortmund y el Manchester United pusieron sus ojos en él, pero fue el Chelsea quien finalmente ganó la pulseada. En junio de 2023 los Blues aseguraron su fichaje por 20 millones de euros para cuando cumpliera los 18.

En julio de 2025, tal como estaba previsto, cruzó el charco para sumarse al Racing de Estrasburgo en Francia. En este contexto, sabiendo de la poca participación de Páez en el último tiempo, el elenco inglés decidió repescarlo y cederlo a préstamo al elenco de Núñez por un año.

Todos los detalles del préstamo del joven ecuatoriano al Millonario los trae en exclusiva @juancortese1. pic.twitter.com/nEq1LjlxTR — TyC Sports (@TyCSports) January 28, 2026

Su historia con la Selección de Ecuador

Kendry Páez no solo es una promesa a nivel de clubes. Con la camiseta de la Selección de Ecuador ha demostrado una madurez muy poco común en jugadores de su edad: