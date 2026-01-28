Abierto de Australia: el abandono de Musetti, el gesto de Djokovic y una final anticipada con Sinner

Jannik Sinner busca su tricampeonato en el Abierto de Australia y su próximo desafío es el serbio de 38 años que pretende, por su parte, hacerse del vigésimo quinto Grand Slam de su carrera. Ambos se cruzaron en diez ocasiones en distintos escenarios, el italiano lidera los enfrentamientos con seis victorias sobre cuatro del serbio.

El gesto de Novak Djokovic en semifinales de Australia

Cuando transcurría el segundo set del duelo entre Novak Djokovic y Lorenzo Musetti, una situación no pasó desapercibida para las cámaras debido a un admirable gesto de fair play del serbio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNmx/status/2016522246328602810&partner=&hide_thread=false ¡FAIR PLAY ABSOLUTO!



Cuando nadie se había percatado, Djokovic le dijo al juez que había tocado la pelota.



Disfruta el #USOpenxESPN y #DisneyPlus Premium. pic.twitter.com/1JGls349O4 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 28, 2026

El tenista de 38 años caía 3-5 (30-15) en la segunda manga cuando un punto hizo enaltecer su nobleza. Djokovic subió a la red para volear un disparo que venía desde la derecha de Lorenzo Musetti; sin embargo, al notar que el tiro de su rival se iba afuera intentó quitar la raqueta pero era tarde. El juez de silla dio la pelota por perdida para el italiano pero el serbio le advirtió que él había alcanzado a tocar la pelota levemente con su raqueta. De esta manera, el punto fue para Musetti pero el gesto quedó registrado en todo el estadio que reconoció la grandeza de Nole.