Inicio Ovación Tenis Abierto de Australia
Tenis

Abierto de Australia: el abandono de Musetti, el gesto de Djokovic y una final anticipada con Sinner

Novak Djokovic avanzó a semifinales del Abierto de Australia tras el abandono de Lorenzo Musetti

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Novak Djokovic avanzó a semifinales del Abierto de Australia. 

Novak Djokovic avanzó a semifinales del Abierto de Australia. 

Novak Djokovic avanzó a semifinales del Abierto de Australia luego del abandono de Lorenzo Musetti. El italiano venía exhibiendo un tenis de alto vuelo en la Rod Laver Arena pero en el tercer set (iba 6-4, 6-3 y 1-3) sintió una molestia en la pierna derecha y debió abandonar el partido.

Si bien pidió atención de fisioterapia, Musetti no pudo continuar y, por segunda vez consecutiva, Novak Djokovic avanzó de ronda casi sin jugar. Es preciso recordar que, a cuartos de final del Abierto de Australia, el serbio accedió luego de que el checo Jakub Mensik no se presentara a jugar debido a una lesión abdominal.

abandono musetti
Lorenzo Musetti abandon&oacute; y Novak Djokovic jugar&aacute; semifinales del Abierto de Australia frente a Jannik Sinner.

Lorenzo Musetti abandonó y Novak Djokovic jugará semifinales del Abierto de Australia frente a Jannik Sinner.

Una final anticipada en el Abierto de Australia

De esta manera, en semifinales se dará una final anticipada entre Novak Djokovic y Jannik Sinner. El italiano volvió a mostrar un tenis arrollador y venció al estadounidense Ben Shelton por 6-3, 6-4 y 6-4 en dos horas y 23 minutos de juego. El número dos del mundo venció por novena vez al norteamericano en diez encuentros que han disputado en el circuito.

Jannik Sinner busca su tricampeonato en el Abierto de Australia y su próximo desafío es el serbio de 38 años que pretende, por su parte, hacerse del vigésimo quinto Grand Slam de su carrera. Ambos se cruzaron en diez ocasiones en distintos escenarios, el italiano lidera los enfrentamientos con seis victorias sobre cuatro del serbio.

El gesto de Novak Djokovic en semifinales de Australia

Cuando transcurría el segundo set del duelo entre Novak Djokovic y Lorenzo Musetti, una situación no pasó desapercibida para las cámaras debido a un admirable gesto de fair play del serbio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNmx/status/2016522246328602810&partner=&hide_thread=false

El tenista de 38 años caía 3-5 (30-15) en la segunda manga cuando un punto hizo enaltecer su nobleza. Djokovic subió a la red para volear un disparo que venía desde la derecha de Lorenzo Musetti; sin embargo, al notar que el tiro de su rival se iba afuera intentó quitar la raqueta pero era tarde. El juez de silla dio la pelota por perdida para el italiano pero el serbio le advirtió que él había alcanzado a tocar la pelota levemente con su raqueta. De esta manera, el punto fue para Musetti pero el gesto quedó registrado en todo el estadio que reconoció la grandeza de Nole.

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas