Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo: los tres mejores jugadores del Mundial 2026, según la inteligencia artificial

Se concede al futbolista con el rendimiento más destacado del torneo, a menudo otorgado al mejor jugador del equipo campeón o subcampeón, como ocurrió aquel 18 de diciembre.

Luego de la consulta, la inteligencia artificial elaboró la lista de tres futbolistas, dejando afuera a Cristiano Ronaldo como al capitán de la Selección Argentina:

Kylian Mbappé (Francia)

Para la inteligencia artificial, Mbappé llega en el momento perfecto. Con 27 años, está en su plenitud física y mental. Tras su triplete en la final de 2022 y su gran papel en el Real Madrid, es el favorito número uno para llevarse el Balón de Oro del Mundial si Francia llega lejos.

mbappe 1 Mbappé, el máximo candidato a quedarse con el Balón de Oro del Mundial 2026, según la inteligencia artificial.

Lamine Yamal (España)

Si hablamos de impacto, la joven estrella del Barcelona es la que más expectativas genera. España llega como una de las selecciones más sólidas (ganadora de la última Eurocopa) y Yamal es su desequilibrio principal. Bajo ese razonamiento, Gemini lo puso como candidato.

Vinícius Júnior (Brasil)

Brasil siempre es candidato, y la IA considera a "Vini" como su máxima referencia actual. Si logra trasladar su nivel del club a la Canarinha y romper la sequía brasileña, será difícil que alguien le quite el premio al mejor jugador.

Messi, histórico

Pese a que la inteligencia artificial lo dejó afuera de la lista, lo cierto es que Lionel Messi es el único jugador de toda la historia en ganar este premio dos veces.

El actual jugador del Inter Miami se lo adjudicó por primera vez luego de perder la final ante Alemania en Brasil 2014, para que posteriormente la fiesta sea completa frente a Francia, en Qatar 2022.