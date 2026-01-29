Lo que comenzó como una polémica votación en los premios The Best en el año 2022, puede tomar una narrativa totalmente inesperada, ya que los caminos de David Alaba y Lionel Messi vuelven a cruzarse este año, y nada menos que en el Mundial 2026.
Traicionó al Real Madrid por Messi y puede ser su verdugo en el Mundial 2026
Los fanáticos del Real Madrid pidieron la salida de este jugador por votar a Messi como el mejor. Ahora, lo enfrentará en el Mundial 2026
En su momento, Alaba quedó señalado por fanáticos del Real Madrid al conocerse que votó a Messi por encima de su compañero de club, Karim Benzema, en los mencionados premios.
El voto que generó polémica en el Real Madrid
En su momento, la justificación de Alaba fue institucional: "No fui yo solo, fue una decisión de toda la selección de Austria". Sin embargo, el impacto fue inmediato. Sin embargo, las redes sociales no perdonaron al ex Bayern.
El hashtag #AlabaOut se hizo presente inmediatamente y, aunque el defensor intentó calmar las aguas, la etiqueta de "traidor" quedó marcada en el Santiago Bernabéu. Ahora, el propio protagonista puede afectar a la Selección Argentina.
Mientras Argentina busca revalidar su título, la Austria de Alaba se consolida como una de las selecciones europeas más tácticas y ordenadas. En el Mundial 2026, la admiración del capitán por el diez pasará a un segundo plano.
Más allá de la polémica fuera de la cancha, es cierto que Alaba ha sido uno de los rivales que más ha complicado a Messi. De hecho, entre su historial destaca el recordado 8-2 de Bayern Múnich frente a Barcelona, por la UEFA Champions League.
El "Messi" de Jordania que puede amargar a la Selección Argentina
La Selección argentina es una de las candidatas para el Mundial 2026, pero para repetir el título deberá competir contra equipos que jugarán de igual a igual, y otros que son una incógnita para muchos hinchas del seleccionado. Jordania, a priori, parece el rival más accesible del grupo, pero cuenta con un arma secreta que promete complicar a cualquier rival: Mousa Al-Tamari, el "Messi" jordano.
Jordania es un equipo que, de la mano de su técnico Jamal Sellami, se convirtió en una de las mayores sorpresas de los últimos años en Asia, especialmente por una solidez defensiva que complicó a cada uno de los rivales. ¿Complicará a la Selección Argentina en el Mundial 2026?