Alerta roja: temperaturas extremadamente altas llegan a estas provincias

Alerta roja por temperaturas elevadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta roja por la llegada de temperaturas muy altas a las provincias de Neuquén, La Pampa y Río Negro.

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.