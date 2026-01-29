Alerta por tormenta solar X1.9: cómo afecta al país y cómo cuidarse

Una fuerte tormenta solar llegó al país y muchas personas se ven afectadas por este fenómeno. Esta tormenta afectó a muchos países en el mundo, pero hay otros que se encuentran más sofocados que otros. A continuación, te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte del alerta y cómo nos afecta este fenómeno.
Qué es una tormenta solar
Una tormenta solar es una explosión repentina de partículas, energía, campos magnéticos y material que el Sol expulsa al sistema solar.
Al dirigirse hacia la Tierra, una tormenta solar puede crear una perturbación importante en el campo magnético terrestre, llamada tormenta geomagnética , que puede producir efectos como cortes de radio, cortes de electricidad y hermosas auroras. Sin embargo, no causan daño directo a nadie en la Tierra, ya que el campo magnético y la atmósfera de nuestro planeta nos protegen de las peores tormentas.
Esta es generado porque el Sol crea una maraña de campos magnéticos, similar a una cabellera despeinada tras una noche de sueño irregular. Estos campos magnéticos se retuercen a medida que el Sol gira, con su ecuador girando más rápido que sus polos.
Alerta por tormenta solar
Según
lo compartido el NOAA, el observatorio de Seguimiento de Meteorología Espacial Lagrange 1 (SWFO-L1) de la NOAA finalizó su ciclo de encendido, alcanzando con éxito su posición orbital final en el punto Lagrange 1.
Ubicado a aproximadamente un millón de millas de la Tierra, este punto estratégico único permite al satélite monitorear continuamente el sol y la meteorología espacial antes de su llegada a nuestro planeta. El observatorio ha sido renombrado oficialmente como Observaciones de Meteorología Espacial en L1 para la Preparación Avanzada 1 (SOLAR-1).
Según la NOAA, ese impacto generó una tormenta geomagnética de nivel G4, dentro de la categoría “severa”. Además, se registró una tormenta de radiación solar de nivel S4, un umbral poco frecuente que no se observaba desde los grandes eventos de octubre de 2003.