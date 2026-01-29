Mantener el inodoro libre de bacterias y manchas puede ser un desafío, pero existe un aliado económico y ecológico que muchos pasan por alto: el agua oxigenada. Sucede que volcar este producto una vez por semana se ha vuelto tendencia por su capacidad para desinfectar.
Colocar agua oxigenada en el inodoro: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
El agua oxigenada puede ser colocada en tu inodoro para lograr diferentes beneficios. ¿Para qué sirve este truco casero?
El inodoro alberga millones de bacterias y gérmenes, incluyendo E. coli, Salmonella, virus fecales y estreptococos, especialmente en el asiento, la taza y la manija de descarga.
Por qué recomiendan colocar agua oxigenada en el inodoro
El agua oxigenada actúa mediante la oxidación, un proceso que destruye las paredes celulares de microorganismos como bacterias, moho y hongos al contacto.
Al entrar en contacto con materia orgánica, genera esas características burbujas que ayudan a desprender la suciedad más difícil, siendo un limpiador casero y efectivo.
En concreto, los beneficios de este truco casero en tu inodoro son los siguientes:
- Desinfección profunda: elimina hasta el 99.9% de los gérmenes, siendo una opción más segura para hogares con mascotas o niños.
- Blanqueamiento natural: su propiedad aclarante ayuda a devolver el brillo original a la porcelana y a eliminar el color amarillento del fondo.
- Eliminación de olores: neutraliza los olores desde la raíz al atacar las bacterias que los generan en las tuberías y el borde de la taza.
- Eco-amigable: es biodegradable y seguro para sistemas sépticos.
Para manchas de sarro muy rebeldes, puedes crear una pasta mezclando agua oxigenada con bicarbonato de sodio. Solo tienes que aplicarla en zonas críticas.
Cómo realizar este mantenimiento casero, paso a paso
Para realizar este mantenimiento casero con agua oxigenada, solo tienes que seguir los pasos que se muestran a continuación:
- Vierte: Añade media taza (unos 125 ml) de agua oxigenada al 3% directamente en la taza.
- Reposa: Deja actuar el producto durante un mínimo de 20 a 30 minutos para que la desinfección sea completa.
- Talla: Usa el cepillo de baño para frotar las paredes y debajo del borde.
- Enjuaga: Tira de la cadena para finalizar.