Colocar agua oxigenada en el inodoro: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Al entrar en contacto con materia orgánica, genera esas características burbujas que ayudan a desprender la suciedad más difícil, siendo un limpiador casero y efectivo.

En concreto, los beneficios de este truco casero en tu inodoro son los siguientes:

Desinfección profunda: elimina hasta el 99.9% de los gérmenes, siendo una opción más segura para hogares con mascotas o niños.

elimina hasta el 99.9% de los gérmenes, siendo una opción más segura para hogares con mascotas o niños. Blanqueamiento natural: su propiedad aclarante ayuda a devolver el brillo original a la porcelana y a eliminar el color amarillento del fondo.

su propiedad aclarante ayuda a devolver el brillo original a la porcelana y a eliminar el color amarillento del fondo. Eliminación de olores: neutraliza los olores desde la raíz al atacar las bacterias que los generan en las tuberías y el borde de la taza.

neutraliza los olores desde la raíz al atacar las bacterias que los generan en las tuberías y el borde de la taza. Eco-amigable: es biodegradable y seguro para sistemas sépticos.

Bacterias del inodoro.jpg Las bacterias del inodoro pueden ser removidas con este elemento.

Para manchas de sarro muy rebeldes, puedes crear una pasta mezclando agua oxigenada con bicarbonato de sodio. Solo tienes que aplicarla en zonas críticas.

Cómo realizar este mantenimiento casero, paso a paso

Para realizar este mantenimiento casero con agua oxigenada, solo tienes que seguir los pasos que se muestran a continuación: