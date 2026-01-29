Jorgelina Cardoso furiosa tras los silbidos a Ángel Di María en cancha de Racing
La esposa de Ángel Di María, Jorgelina Cardoso, no ocultó su enojo tras los silbidos en cancha de Racing al campeón del mundo
Por UNO
Rosario Central se impuso en Avellaneda ante Racing por 2 a 1 con los goles de Ángel Di María y Alejo Véliz. En un duelo ríspido y con un ajustado marcador, el Fideo abrió el marcador para el Canalla con un zurdazo exquisito y luego se fue reemplazado por Luca Raffin en el segundo tiempo.
Al momento de realizar el cambio, algunos silbidos bajaron de las tribunas del Cilindro de Avellaneda paraÁngel Di María, en un contexto de impotencia propio de la derrota parcial de la Academia. La televisión captó el momento en el que el campeón de mundo se retiraba de la cancha en medio de la silbatina y eso estalló la furia de Jorgelina Cardoso, la esposa del Fideo.
La furia de Jorgelina Cardoso tras los silbidos a Ángel Di María en Avellaneda
Es conocido el carácter que tiene la esposa de Ángel Di María para defender al futbolista cada vez que la prensa lo atacó por su rendimiento, sobre todo, en la Selección argentina. Desde las épocas de poca gloria en la Albiceleste hasta la actualidad, Jorgelina Cardoso no duda en manifestarse cada vez que considera injusta una crítica hacia su marido.
Esta vez, Cardoso apuntó contra los medios por darle entidad a los silbidos que bajaron desde las tribunas de la cancha de Racing hacia Ángel Di María al momento de realizarse la modificación del ex Benfica en el segundo tiempo. La esposa del campeón del mundo no repudió tanto la actuación de los hinchas sino la "intención" de los medios televisivos al darle protagonismo a ese instante. Además ejemplificó otras circunstancias en las que consideró que se busca perjudicar al futbolista.
"Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento", comenzó escribiendo Jorgelina Cardoso en sus redes sociales.
"Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de Pinchas que te dijeron 'no somos todos iguales, te amamos crack'. Te hacen querer odiar a los de Nob (Newell's old Boys) y no hay día de tu vida que no te cruces un leproso y te llene de halagos. Ese aplauso en el Coloso que nadie esperaba pasó y fue hermoso para Rosario", continuó en el posteo en el que se puede ver una foto de Di María festejando el gol en el Cilindro de Avellaneda. "Te quieren hacer creer que Boca y River tampoco te quieren y muchísimos Bosteros y Millonarios te dicen cosas hermosas en la cara".
"Muchos medios solo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve, lo virtual no es lo real", sentenció Jorgelina Cardoso y cerró con un mensaje de amor para Ángel Di María: "Seguí siendo quien sos. Te amo fuerte".
Además, Jorgelina Cardoso compartió en sus historias de Instagram imágenes de chicos en Avellaneda pidiéndole fotos al campeón del mundo y expresando su admiración por el Fideo a la par que el jugador posa para sacarse fotos con todos ellos. "Cada uno da lo que tiene adentro. Sos mi orgullo ayer, hoy y siempre, escribió".