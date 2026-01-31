El mendocino Gonzalo Ábrego tuvo su estreno ganador en San Lorenzo: cómo le fue al ex Godoy Cruz

Gonzalo Abrego, quien fue un jugador importante en el Tomba I(fue capitán), le ganó la pulseada a Manuel Insaurralde y acompañó a Nicolás Tripichio y a su comprovinciano Nacho Perruzzi en la mitad de la cancha, por lo que fue el único cambio respecto a la victoria 1-0 contra Gimnasia y Esgrima entre semana en el estadio Víctor Legrotaglie.

gonzalo-abrego-san-lorenzo Gonzalo Ábrego debutó en su nuevo club.

Abrego jugó de titular en el conjunto que dirige Damián Ayude, que tiene seis unidades la Zona A del certamen y es uno de los escoltas del líder Vélez. El ex del Expreso fue sustituido en el inicio del segundo tiempo por el delantero Gregorio Rodríguez, quien le dio la victoria al equipo de Boedo.