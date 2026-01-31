El mendocino Gonzalo Ábrego tuvo su estreno ganador en San Lorenzo: cómo le fue al ex Godoy Cruz

Gonzalo Abrego se sumó a San Lorenzo tras el descenso de Godoy Cruz
Abrego, ex Tomba, llegó a Boedo tras una negociación con varias idas y vueltas, en la que también apareció Newell’s como competidor para quedarse con su pase. Sin embargo, la voluntad del futbolista fue clave para destrabar la operación y cumplir su deseo de vestir la camiseta azulgrana.
El mediocampista de 26 años, que surgió del equipo bodeguero, descendió a la Primera Nacional con el equipo de sus amores en el 2025.
Mauricio Cardillo debutó en el Ciclón de Ayude
El otro jugador que jugó su primer partido oficial en el elenco azulgrana fue el ex Independiente Rivadavia Mauricio Cardillo. El volante de 22 años y polifuncional ingresó a los 36 minutos del complemento por Ezequiel Cerutti.