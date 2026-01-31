Inicio Ovación Fútbol Gonzalo Abrego
El mendocino Gonzalo Ábrego tuvo su estreno ganador en San Lorenzo: cómo le fue al ex Godoy Cruz

Gonzalo Abrego tuvo su estreno en San Lorenzo de Almagro, que este sábado le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Gonzalo Ábrego estaba en la presentación de los refuerzos de San Lorenzo. Es el primero de la izquierda.

El mendocino Gonzalo Abrego tuvo su estreno en San Lorenzo de Almagro, que este sábado le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero por 1 a 0, con gol de Gregorio Rodríguez, en el Nuevo Gasómetro, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Gonzalo Abrego, quien fue un jugador importante en el Tomba I(fue capitán), le ganó la pulseada a Manuel Insaurralde y acompañó a Nicolás Tripichio y a su comprovinciano Nacho Perruzzi en la mitad de la cancha, por lo que fue el único cambio respecto a la victoria 1-0 contra Gimnasia y Esgrima entre semana en el estadio Víctor Legrotaglie.

Gonzalo Ábrego debutó en su nuevo club.

Abrego jugó de titular en el conjunto que dirige Damián Ayude, que tiene seis unidades la Zona A del certamen y es uno de los escoltas del líder Vélez. El ex del Expreso fue sustituido en el inicio del segundo tiempo por el delantero Gregorio Rodríguez, quien le dio la victoria al equipo de Boedo.

Gonzalo Abrego se sumó a San Lorenzo tras el descenso de Godoy Cruz

Abrego, ex Tomba, llegó a Boedo tras una negociación con varias idas y vueltas, en la que también apareció Newell’s como competidor para quedarse con su pase. Sin embargo, la voluntad del futbolista fue clave para destrabar la operación y cumplir su deseo de vestir la camiseta azulgrana.

El mediocampista de 26 años, que surgió del equipo bodeguero, descendió a la Primera Nacional con el equipo de sus amores en el 2025.

Mauricio Cardillo debutó en el Ciclón de Ayude

El otro jugador que jugó su primer partido oficial en el elenco azulgrana fue el ex Independiente Rivadavia Mauricio Cardillo. El volante de 22 años y polifuncional ingresó a los 36 minutos del complemento por Ezequiel Cerutti.

