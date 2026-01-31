Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Gimnasia y Esgrima sigue renovando su plantel: cuáles son sus tres últimos refuerzos

Gimnasia y Esgrima confirmó la incorporación de tres jugadores para afrontar el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

Por Omar Romero [email protected]
Agustín Módica posó con la camiseta de Gimnasia y Esgrima en el estadio Víctor Legrotaglie.

Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima este sábado confirmó de manera oficial la llegada de los últimos refuerzos. En sus redes sociales el Lobo anunció la llegada de tres futbolistas provenientes de Rosario Central: Tobías Cervera. Agustín Módica y Tomás O’Connor.

El equipo dirigido por Ariel Broggi, que ha disputado dos fechas en este Torneo Apertura, ha hecho una gran renovación del plantel con 17 jugadores.

Tobías Cervera es otro de los refuerzos que llega desde Rosario Central. Viene de jugar en Aldosivi.

Tobías Cervera es otro de los refuerzos que llega desde Rosario Central. Viene de jugar en Aldosivi.

Quiénes son los tres refuerzos de Gimnasia y Esgrima

  • Agustín Módica: el delantero de 23 años proviene de Rosario Central. Es un atacante que tiene movimientos interesantes y que puede ser una variante en ofensiva en ataque para complementarse con Valentino Simoni, Nicolás Rodríguez y Nicolás Ferreyra.
  • Tomás O’Connor: el volante de 21 años también viene de Rosario Central. Es un futbolista que tiene mucha recuperación y tiene buen dominio con el balón.
Tomás O'Connor, mediocampista de 21 años, ya está a las órdenes de Ariel Broggi.

Tomás O'Connor, mediocampista de 21 años, ya está a las órdenes de Ariel Broggi.

  • Tobías Cervera: el delantero de 23 años en la última temporada jugó en Aldosivi y su pase pertenece a Rosario Central, que lo cedió al Lobo. Salió campeón con Platense.
  • Luciano Paredes (lateral derecho)
  • Juan Pablo Álvarez (volante externo)
  • Julián Ceballos (volante)
  • Valentino Simoni (delantero)
  • Santiago Rodríguez (delantero)
  • Tomás Ortiz (volante mixto)
  • Santiago Roggero (arquero)
  • Nicolás Linares (volante ofensivo)
  • Ezequiel Muñoz (defensor central)
  • Esteban Fernández (mediocentro ofensivo)
  • Juan José Franco (lateral derecho)
  • Ulises Sánchez (volante)
  • Ignacio Sabatini (delantero)
  • Blas Armoa (volante)
  • Tobías Cervera (delantero)
  • Agustín Módica (delantero)
  • Tomás O’Connor (volante)

Gimnasia y Esgrima se presentará el lunes en Santa Fe

Gimnasia y Esgrima el próximo lunes jugará su tercer partido en Primera División, será ante Unión en el estadio 15 de abril, con el arbitraje de Nazareno Arasa y se podrá presenciar por TNT Sports. El plantel viajará este domingo a Santa Fe.

