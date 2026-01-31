Gimnasia y Esgrima sigue renovando su plantel: cuáles son sus tres últimos refuerzos

El equipo dirigido por Ariel Broggi, que ha disputado dos fechas en este Torneo Apertura, ha hecho una gran renovación del plantel con 17 jugadores.

Tobías Cervera Gimnasia y Esgrima.1 Tobías Cervera es otro de los refuerzos que llega desde Rosario Central. Viene de jugar en Aldosivi. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Quiénes son los tres refuerzos de Gimnasia y Esgrima

Agustín Módica: el delantero de 23 años proviene de Rosario Central. Es un atacante que tiene movimientos interesantes y que puede ser una variante en ofensiva en ataque para complementarse con Valentino Simoni, Nicolás Rodríguez y Nicolás Ferreyra.

Tomás O’Connor: el volante de 21 años también viene de Rosario Central. Es un futbolista que tiene mucha recuperación y tiene buen dominio con el balón.

Tomás O'conor.1jpeg Tomás O'Connor, mediocampista de 21 años, ya está a las órdenes de Ariel Broggi. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Tobías Cervera: el delantero de 23 años en la última temporada jugó en Aldosivi y su pase pertenece a Rosario Central, que lo cedió al Lobo. Salió campeón con Platense.

Luciano Paredes (lateral derecho)

Juan Pablo Álvarez (volante externo)

Julián Ceballos (volante)

Valentino Simoni (delantero)

Santiago Rodríguez (delantero)

Tomás Ortiz (volante mixto)

Santiago Roggero (arquero)

Nicolás Linares (volante ofensivo)

Ezequiel Muñoz (defensor central)

Esteban Fernández (mediocentro ofensivo)

Juan José Franco (lateral derecho)

Ulises Sánchez (volante)

Ignacio Sabatini (delantero)

Blas Armoa (volante)

Gimnasia y Esgrima se presentará el lunes en Santa Fe

Gimnasia y Esgrima el próximo lunes jugará su tercer partido en Primera División, será ante Unión en el estadio 15 de abril, con el arbitraje de Nazareno Arasa y se podrá presenciar por TNT Sports. El plantel viajará este domingo a Santa Fe.