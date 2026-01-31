Gimnasia y Esgrima sigue renovando su plantel: cuáles son sus tres últimos refuerzos

Gimnasia y Esgrima este sábado confirmó de manera oficial la llegada de los últimos refuerzos. En sus redes sociales el Lobo anunció la llegada de tres futbolistas provenientes de Rosario Central: Tobías Cervera. Agustín Módica y Tomás O’Connor.
Gimnasia y Esgrima confirmó la incorporación de tres jugadores para afrontar el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional
Gimnasia y Esgrima este sábado confirmó de manera oficial la llegada de los últimos refuerzos. En sus redes sociales el Lobo anunció la llegada de tres futbolistas provenientes de Rosario Central: Tobías Cervera. Agustín Módica y Tomás O’Connor.
El equipo dirigido por Ariel Broggi, que ha disputado dos fechas en este Torneo Apertura, ha hecho una gran renovación del plantel con 17 jugadores.
Gimnasia y Esgrima el próximo lunes jugará su tercer partido en Primera División, será ante Unión en el estadio 15 de abril, con el arbitraje de Nazareno Arasa y se podrá presenciar por TNT Sports. El plantel viajará este domingo a Santa Fe.