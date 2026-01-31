Enzo Fernández se vistió de héroe en una victoria épica ante el equipo del Taty Castellanos

Con Enzo Fernández como capitán y parado de doble 5, el Chelsea medía fuerzas contra un diezmado West Ham, que llegaba con un Taty Castellanos como figura y carta fuerte de la delantera. Si bien en la previa era un partido accesible para los Blues, se convirtió en un dolor de cabeza desde el minuto uno.

Con goles de Bowen y Summerville, el West Ham sorprendió al Chelsea, poniendose 2 a 0 en los primeros 60 minutos del partido. Con los cambios de Rosenior, el equipo de Londres se acomodó poco a poco hasta conseguir el empate transitorio, algo que no logró con Garnacho en cancha.

enzo fernandez

Cuando todo parecía que el Chelsea y el West Ham se repartirían puntos, Enzo Fernández se disfrazó de héroe para el equipo blue marcando el 3 a 2 definitivo.

Con el triunfo, el equipo de Enzo Fernández se posiciona dentro del Top 4 de la Premier League, que si bien lo tiene lejos de la punta, se empieza a acomodar dentro de los puestos de Champions League.

Mientras tanto, el West Ham del mendocino Taty Castellanos sigue sumergido en una racha negativa, que lo tiene ocupando el último puesto de los equipos que descenderán a final de temporada. Si bien los Hummers no están lejos del puesto de salvación, deberán buscar triunfos que les den calma.

Taty Castellanos

Chelsea y un gran presente en la Champions League

A pesar de los últimos traspiés en la Premier League y la destitución del técnico, el Chelsea cuenta con un gran presente en la actual Champions League. Hasta el momento, el equipo de Enzo Fernández cuenta con dos derrotas, y ya sabe el encuentro que definirá su rival en 8vos de final.

El Chelsea forma parte de los 8 equipos que quedaron primeros en la Champions League, por lo que espera a su rival, que surgirá del cruce entre Mónaco - PSG o Qarabag - Newcastle.