Enzo Fernández es más que el capitán del Chelsea, y es que es el jugador que maneja todos los hilos del equipo inglés, siendo cada vez más importante desde su aporte de goles y asistencias. El argentino vuelve a aparecer como el gran héroe blue, con el gol que le dio el triunfo en la última contra el West Ham.
Enzo Fernández se vistió de héroe en una victoria épica ante el equipo del Taty Castellanos
El Chelsea dio vuelta un partido muy complicado, y con Enzo Fernández a la cabeza le ganaron al West Ham del Taty Castellanos en la última
Valentín Castellanos fue uno de los perdedores en el encuentro del West Ham contra el Chelsea, en el cual su compatriota y compañero de selección, Enzo Fernández fue el culpable de su amargura. El ex River "vacunó" a los Hummers en la última y llevó a los Blues a puestos de Champions League.
Chelsea y una remontada épica con Enzo Fernández como héroe
El Chelsea tuvo un inicio de temporada bastante prometedor, con Enzo Maresca como técnico del equipo blue, pero con el paso de las fechas el rendimiento fue en baja, perdiendo puntos claves en la Premier League. Hoy con Rosenior en el banco, los de Londres vienen con una racha de triunfos que los ponen en el Top 4.
Con Enzo Fernández como capitán y parado de doble 5, el Chelsea medía fuerzas contra un diezmado West Ham, que llegaba con un Taty Castellanos como figura y carta fuerte de la delantera. Si bien en la previa era un partido accesible para los Blues, se convirtió en un dolor de cabeza desde el minuto uno.
Con goles de Bowen y Summerville, el West Ham sorprendió al Chelsea, poniendose 2 a 0 en los primeros 60 minutos del partido. Con los cambios de Rosenior, el equipo de Londres se acomodó poco a poco hasta conseguir el empate transitorio, algo que no logró con Garnacho en cancha.
Cuando todo parecía que el Chelsea y el West Ham se repartirían puntos, Enzo Fernández se disfrazó de héroe para el equipo blue marcando el 3 a 2 definitivo.
Con el triunfo, el equipo de Enzo Fernández se posiciona dentro del Top 4 de la Premier League, que si bien lo tiene lejos de la punta, se empieza a acomodar dentro de los puestos de Champions League.
Mientras tanto, el West Ham del mendocino Taty Castellanos sigue sumergido en una racha negativa, que lo tiene ocupando el último puesto de los equipos que descenderán a final de temporada. Si bien los Hummers no están lejos del puesto de salvación, deberán buscar triunfos que les den calma.
Chelsea y un gran presente en la Champions League
A pesar de los últimos traspiés en la Premier League y la destitución del técnico, el Chelsea cuenta con un gran presente en la actual Champions League. Hasta el momento, el equipo de Enzo Fernández cuenta con dos derrotas, y ya sabe el encuentro que definirá su rival en 8vos de final.
El Chelsea forma parte de los 8 equipos que quedaron primeros en la Champions League, por lo que espera a su rival, que surgirá del cruce entre Mónaco - PSG o Qarabag - Newcastle.